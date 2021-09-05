ESG ETF四大天王 各擁強項 流動性無虞

國內聚焦ESG相關的ETF共有四檔，包括永豐台灣ESG、富邦公司治理、元大臺灣ESG永續，以及國泰永續高股息，日均成交量皆有千張以上水準，無流動性問題，其中永豐台灣ESG ETF 3日的成交量翻倍增加、高達近1.5萬張。法人指出，主要是季配息機制的吸引力發威，掛牌以來，投資人由9,300多人激增至5.7萬人，並將在10月迎接成立以來的首度除息。

攤開四檔ETF的成分股名單可發現，具有很高的相似性，並以權值股居多。富邦臺灣公司治理100 ETF基金經理人溫芳儀指出，若投資人希望藉由ETF聚焦在ESG相關投資，除觀察成分股與持股比例，也要比較基金年費用率，減少投資成本。另外，還可以比較ETF追蹤指數的成分股篩選條件，是否符合個人追求的投資目標，包括持有時間長短、著重在股息的領取或一段時間的績效表現等。

由於各指數編纂公司對ESG的評鑑方式不一，因此著重項目不同。以永豐台灣ESG ETF來說，主要追蹤「富時台灣ESG優質指數」，指數編製考量除優先考量ESG評分，也納入殖利率，篩選ESG評分高、配息佳的台股優質企業做為成分股。

而以「臺灣公司治理100指數」而言，溫芳儀指出，可能被誤解偏重在G（公司治理），其實對於節能減碳、溫室氣體減量、水資源、廢棄物等規定，以及非財務資訊，像是社會議題、人權、安全政策等也相當重視，只是G項目中的維護股東權益、股東會結構與運作、資訊透明度等面向，更為細膩。