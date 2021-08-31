組合平衡基金 退休理財首選

內政部公布「簡易生命表」，在醫療水準提升及國人對食品安全、生活品質的重視及運動風氣盛行，國人平均壽命來到81.3歲，男性為78.1歲、女性為84.7歲，都再度創下歷年新高，且男、女性的平均壽命也都分別高於全球平均水準。



再參考7月內政部公布統計，繼2020年台灣死亡人數首度超越新生兒數後，今年上半年依舊呈現「生不如死」。「高齡化」和「少子化」雙重夾擊下，凸顯退休理財的重要。



投信法人表示，建議民眾應趁早透過理財投資，循序漸進累積退休資產，才能在活得久也活得好。其中，由專業團隊操作的跨國組合平衡基金因具跨資產、跨市場的彈性配置，相當適合用於作為退休理財這類數十年理財規劃的核心投資工具，投資人不妨多參考、善用。



群益全民成長樂退組合基金經理人林宗慧表示，投資人不妨參考專門為退休理財所設計的目標風險組合平衡基金，這類基金的優點在於依照操作風格分成保守型、穩健型、積極型三種，投資人可依個人的風險偏好或年紀來選擇對應的產品。



林宗慧指出，資產方面，成熟股市的展望相對有利，債市方面仍以息收高、信用風險穩定的高收債相對看好。



日盛目標收益組合基金研究團隊表示，FDA通過輝瑞新冠疫苗肺炎提振市場投資信心，對於後續經濟復甦產生正面期待，估計後續將有更多疫苗會通過核准，有利減緩全球疫情持續擴散，有利盤勢表現，然因兩黨對提高債務上限尚未達成共識，不確定性攀升令短期市場波動的風險攀升，因此布局上將轉趨謹慎，適度降低風險性資產投資比重。



第一金投信投資長唐祖蔭表示，下半年在攻擊型資產方面，建議挑選全球創新科技股、台股。在企業補庫存、財政擴張刺激、技術轉型升級等需求帶動下，AI人工智慧、雲端大數據、物聯網、電動車等科技產業，短中長期的業績爆發潛力大。



安本標準投信投資長彭炫通表示，疫情趨緩，企業獲利表現將帶來助力，不僅企業獲利略高於去年的預期值，近期數據更是比已經偏高的預期值表現更為亮眼。此外，目前的通膨水準尚未給本益比帶來風險，以及估值尚稱合理，未來12個月全球股市仍有表現的空間。



瀚亞多重收益優化組合基金經理人林如惠表示，多重資產基金主要優勢有二，分別為長期穩定性高，和收益來源廣。如果可以做好資產搭配，長期看來會比單一資產穩定性更高，波動度更低。另一方面，分散的資產配置，可以在不同的市場環境下維持創造穩定收益。