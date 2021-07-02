史上最旺ETF！00893掛牌首日連破兩紀錄

史上人氣最旺ETF出現！「國泰全球智能電動車ETF」（00893）推出短短數天就熱募百億，7月1日首日掛牌即呈現價量齊揚，據CMoney統計，1日成交量達24萬4,113張、成交金額逾37億元，目前規模已突破155億元，寫下台灣ETF史上，掛牌首日最大成交量及最大成交金額紀綠。

據國際會計師事務所Deloitte 2020年針對未來電動車市場評估報告指出，2030年時，全球每賣出3台車，就有1台是純電動車，並且提到傳統內燃機引擎銷售高峰期已過，透露出未來10-20年將會是電動車全力攻佔市場的關鍵時刻。此外，報告中也指出，今年雖受疫情影響，但全球電動車銷量還是逆勢成長，預估全年有望上看250萬輛，至2030年將可續攀升至3,110萬輛。

國泰投信總經理張雍川指出，電動車將在全球愈來愈普及，這主要有兩大因素推升，包括各國政府達碳中和目標之政策作多，及美、中、歐各國紛搶EV領導地位所帶動的汽車產業革命，皆是推升電動車產業不斷成長的動能。

看好電動車發展趨勢，國泰投信特別與ICE、FactSet雙強聯手打造「ICE FactSet全球智能電動車指數」，結合ICE公司50年以上的指數編製經驗，和FactSet有多達1,600個產業分類的產業資料庫分析，且有嚴謹的營收來源認定標準，精準挑出公司營收實際來源來自智能電動車領域的績優股，國泰全球智能電動車ETF（00893）即追蹤該指數，也因此能做到100%投資「純智能電動車」概念股，成為當前全球唯一「最純」的電動車主題ETF。

不過，今年來市場不確定因素多，先是擔心通膨議題、美債殖利率快速上揚、聯準會Fed縮表，以及至今疫情持續肆虐，使全球金融市場受其干擾，電動車指數也不免受其影響。

國泰全球智能電動車ETF（00893）基金經理人游凱卉指出，多空消息必然牽動市場表現，所幸Fed上個月（6月）最新利率會議結果表示，利率區間仍將維持在0～0.25%不變，加上隨著疫苗施打及財政政策推動下，景氣可望續走在復甦正軌上，這消息也讓市場重新轉向科技成長股懷抱，近一個月，電動車指數及科技股指數普遍出現反彈，其中，ICE FactSet全球智能電動車指數含息報酬上漲10.4％，表現更勝代表美國科技股Nasdaq 100指數的6.5％。

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