5萬投資人還沒閃 期富邦VIX清算流程曝光

成立逾四年的期富邦VIX ETF因VIX指數大跌，26日開盤參考淨值僅1.73元，近30日平均淨值為1.97元，正式跌破2元大關，觸及下市門檻。富邦投信表示，將依規定啟動清算流程，據統計，目前持有期富邦VIX的投資人仍有5.17萬人。

全球股市多頭氣勢延燒，牽動VIX指數重挫，期富邦VIX淨值大幅縮水，截至23日為止，最近30個營業日的基金平均單位淨資產價值為1.979元，已符合最近30個營業日的基金平均單位淨資產價值，較最初單位淨資產價值累積跌幅達90％，達終止該基金期貨信託契約條件，富邦投信將依規定申請清算。

不過，期富邦VIX並非一經申請終止期貨信託契約即立刻下市清算，在下市清算作業期間內仍可在集中市場正常交易，但信用交易將停止。經金管會核准之後，再進行辦理後續終止上市及清算程序等相關事宜，預計須耗時一到二個月。

據統計，目前期富邦VIX還有51,725人，以持有1張到5張的股民人數最多，達1.61萬人；持有千張以上的投資人也有474人，共持有近150萬張，占比37.34％。

值得一提的是，由於期富邦VIX先前已多次示警下市風險，空單陸續回補，近期融券餘額已由4月初的40萬張大減至1.5萬張，另有不少押寶轉機題材的買盤仍抱持希望，目前融資張數還有約25萬張。

回顧期富邦VIX ETF自2016年年底掛牌，迄今成立已超過四年時間，期間最高價位曾來到20.16元，2018年2月6日股災時，單日曾飆漲56.94％。