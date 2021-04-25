亞股基金 報酬率亮眼

近期全球市場走勢轉強，亞太地區表現也逐步回穩。根據理柏統計，2021年來截至4月21日止，亞太區股票基金前十強漲幅約在3～9％不等，若拉長檢視迄今過去一年表現，報酬率仍有四成以上。



安聯投信表示，亞太地區股市3月漲跌互見。美國大規模財政支出計畫的樂觀情緒支撐股市，但另一方面，美債殖利率上升趨勢以及美中高層會談不順利等雜音，也成為短線壓抑市場情緒的主因。中國方面則是受到銀監會的談話而拉回；儘管循環股與成長股輪動，但全球半導體短缺持續為台股和韓股提供支撐。



面對第二季以來的市場回穩，安聯東方入息基金經理團隊表示，稍早的震盪，除了部分是受漲多獲利調節賣壓影響，主要還是來自於市場對於中國貨幣政策走向的擔憂所致。不過從中國人行貨幣政策委員會第一季會議重點來看，實際上是降低融資成本所致，而非政策出現急轉彎，此應有助於穩定市場信心。



大陸面臨較為顯著的挑戰仍是小公司取得融資不易，官方對各省經濟復甦的不平衡狀況也保持謹慎的態度。房地產部分，政策目標應是控制總體槓桿，同時將資金從房地產移轉至經濟的其他領域。



日股展望方面，安聯東方入息基金經理團隊認為，目前日本經濟前景仍受制於疫情變化，後市仍需觀察疫苗接種後、疫情的變化。儘管如此，全球經濟復甦趨勢和強勁的企業獲利將有助於持續支撐日股表現，這對亞太地區股市具正面支撐力。



第一金亞洲科技基金經理人黃筱雲表示，歐、美、中近期公布的工業生產數據轉強，歐洲3月製造業PMI衝上62.4，創歷史新高；而美國3月ISM製造業指數更飆上64.7，創近37年新高；中國也不讓鬚眉，3月官方製造業PMI來到51.9近三個月高點，且連續13個月位於50以上擴張區間。



黃筱雲表示，亞洲企業未來三年獲利年複合成長率上看23％。考量亞股自2月中來跌幅近一成，並且破季線支撐，提供中長期投資人逢低進場布局的機會。