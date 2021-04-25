大盤攻上萬七 台股基金正夯

台股站上萬七關卡已七日，帶動台股基金績效好表現，指數高檔震盪下，各類台股基金除了價值型之外平均績效均勝過大盤，且觀察萬七以來台股基金，其中仍有不少強勢基金持續上漲，顯示主動選股隨大盤走高優勢盡現。投信法人表示，資金行情未退，但現階段策略仍將著重選股，逢低拉回都是買點，特別是強者恆強的基金在選股策略上更是優勢，建議仍可以台股基金逢低分批布局。



群益長安暨馬拉松基金經理人王耀龍表示，雖台股的指數位階已高，但因基本面強勁且國際資金持續流入推升評價，短線上並無反轉跡象，台股量能仍大，籌碼面仍有凌亂疑慮，但基本面及資金面無虞下指數仍有高點可期，可望見到族群輪動。



惟須留意漲多族群高檔震盪以及獲利了結賣壓，資金可能流入低基期原物料以及景氣循環股，大型傳產及金融股可望隨總體經濟復甦而有所表現，美國即將推出新的基礎建設，原物料族群有機會表現，塑化類股亦開始補漲行情，預期景氣開始回升，亦將推升景氣循環股走強。目前看好原物料、航運、金融、營建、面板、記憶體等相關類股。



安聯台灣智慧基金經理人鍾安綾表示，隨著大盤來到歷史相對高點，許多標的評價面臨重新檢視與持續修正，加上類股快速輪動，波動幅度難免變大。不過回到基本面，今年以來傳產獲利不斷上修，除了運輸瓶頸的時間與幅度都超乎預期，同時外溢的貨櫃運輸訂單也往散裝以及航空貨運擴散，後市展望可期。



鍾安綾表示，近期持續觀察陸續釋出財報的指標企業數據，不過在經濟復甦、景氣回溫與低基期效應等正面利多支撐下，預估台灣企業第一季整體獲利成長表現應正面、第一季有望淡季不淡。在觀察指標上，則可持續觀察美國10年期公債殖利率走勢，若持續走升則應注意升速是否過快，此外也須留意支撐漲價題材股價上升的因素是否延續。



保德信高成長基金經理人葉獻文表示，台股均線呈現多頭排列，後市樂觀，電子股在缺貨漲價題材推升之下，科技產業的基本面仍強勁，惟近期因「飛騰案」影響較為低迷，部分資金輪動到傳產原物料及金融類股，預期短線類股輪動仍將頻繁且快速，第二季指數在淡季不淡且類股輪動格局下，將維持溫和上漲，而長期景氣成長及企業獲利將是推動後市的主要動能。