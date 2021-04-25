組合平衡基金 存退休金首選

全球景氣復甦態勢更明確，但疫情仍有疑慮，且美債殖利率走高，金融市場波動劇烈，投資更需重視資產配置及風險控管，尤其首重穩健的退休理財，投信建議透過具跨資產、跨市場配置特性的組合平衡基金或目標風險組合基金，作為退休布局核心布局。

群益全民成長樂退組合基金經理人林宗慧表示，退休理財長達數十年的計畫，必然遭逢景氣循環、國際政治變化，或如疫情風險事件，風險管控、資產配置、報酬優化是規劃核心。

林宗慧建議，不妨透過跨國組合平衡基金或目標風險組合基金來應對，優點在於由專業投資團隊來篩選標的，避免過度集中特定市場或資產的風險，有助降低投資組合波動，同時廣納收益來源，具目標風險概念設計的組合平衡基金，應是適合用作退休理財的核心投資工具。

日盛目標收益組合基金經理人林邦傑指出，疫苗接種與美國經濟復甦，聯準會重申通膨攀升僅暫時現象，貨幣維持寬鬆基調，且國際油價回落，將舒緩通膨擔憂，有利市場風險情緒回復。投資布局平衡配置債券、股票、商品等子基金，為低利率時代核心資產最佳方案，透過組合基金抓住多元投資機會。

台新全球多元資產組合基金經理人謝夢蘭認為，美國1.9兆美元紓困法案後，再加碼為期八年、規模逾2.25兆美元基建計畫，及提出為期15年的企業增稅方案，且由於經濟表現強勁，反應基本面並淡化增稅、通膨負面影響，股市漲多後震盪加大，建議布局股債皆俱的多元組合平衡型基金，達到分散風險降低投組波動，及掌握股債多頭行情。

林宗慧強調，全球疫情發展、美債殖利率和通膨走勢、美國潛在增稅計畫等影響金融市場表現，資金輪動更頻繁，資產配置循環股，有望在經濟重啟預期、低基期及低估值等利多下有所表現，債市可留意具息收優勢、低存續期間標的。