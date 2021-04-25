海外股票ETF 地產表現亮眼

觀察近三個月海外股票原型ETF表現，美國地產ETF漲勢最亮眼，一舉囊括所有海外股票ETF的冠、亞軍，最佳漲幅14.45％，顯示景氣復甦有利不動產承租情況，先前估值較低的次產業也重獲市場關注，且現階段REITs收益率與公債利差仍具吸引力，仍吸引穩健收益資金配置，後市表現仍不看淡。

群益道瓊美國地產ETF經理人李鈺涵表示，隨各國產業採購經理人指數持續穩於擴張水準，REITs產業收租水準回升至90％，且承租率提升，有助REITs獲利持續改善。美國地產近期住宅銷售成長帶動建商表現，REITs表現亦回暖。

法人認為，後市經濟復甦態勢延續，不動產需求有望持續回溫，先前受疫情影響較深的飯店、購物中心、區域型商場REITs將持續修復估值，另承租狀況向好，公寓型REITs也可望有所表現。

台新北美收益資產證券化基金經理人李文孝指出，北美REITs今年利多匯集，美國疫苗施打快速，加上拜登1.9兆美元經濟刺激方案助攻，美國經濟今明二年將快速復甦，過去表現落後的REITs產業相對有利。且拜登進一步提出2.25兆美元基礎建設計畫，對商業不動產有增值效果，還會醞釀通膨上升，REITs未來幾年租金將跟隨上調，具備抗通膨題材。

目前失業率並未回至疫情前，聯準會（Fed）仍將保持低利率環境，市場預估2023年才有機會升息，資金面持續有利REITs，近二個月資金大幅流入，帶動REITs基金漲升行情。

李鈺涵認為，現階段美國REITs利差仍優於疫情前，可望持續吸引外部資金配置，就類型來看，除受惠景氣修復、回補低估值趨勢的次產業外，中長期在電商消費盛行、5G建設及發展如火如荼下，工業物流、資料中心、電塔等特殊型REITs表現持續看好，建議以美國地產ETF參與，一舉掌握不同類型REITs次產業投資契機。