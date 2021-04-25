新冠疫苗撐腰 REITs補漲行情點火

疫苗施打進度優於預期，激勵投資人信心，去年受疫情影響較重的REITs持續迎來補漲行情，未來經濟復甦將持續帶動通膨上升，通膨將帶動REITs的租金有持續上漲的動能，低利率環境將維持更長一段時間，也為REITs帶來更多併購資產的外生成長機會，2021年REITs補漲態勢明確，投信法人建議投資人可優先選擇長期績效佳的不動產基金逢低加碼。

各研究機構紛紛上修全球GDP預估值，市場預期2021年第2季後，國際經濟復甦將加速，且在目前國際仍普遍處於貨幣寬鬆政策下，通膨題材有助提升REITs租金、資產價值成長。根據彭博資訊截至2021年3月底，全球REITs殖利率約3.8％，零售、辦公室等產業去年受疫情影響暫停發放股利，預期今年可望恢復股利配發政策，亦為投資人樂觀看待REITs原因之一。

根據花旗研究公司（Citi Research）最新調查報告，法人樂觀看待REITs未來一年走勢，認為至少有10～20％漲幅，其中最被看好的行業普遍受惠疫後經濟復甦題材，如市中心住宅、飯店、購物中心和養老院。

元大全球不動產證券化基金研究團隊指出，REITs表現與新冠病毒疫情有高度關聯，因此在區域配置上，以疫苗施打進度較快的國家為優先，不僅經濟復甦將更為快速、產業恢復力亦將更為全面，亦可望帶動企業擴大股東回饋計畫。

目前較看好區域包含美國、英國、日本和香港等，產業類型上，則更看重零售、辦公室和飯店等，這類產業與疫苗普及的連動性較高。2021年經濟可望於疫後復甦並站穩腳步，REITs補漲態勢明確，建議可逢低加碼。

群益全球地產入息基金經理人楊慈珍表示，近期市場對於風險情緒不穩定，不過整體來看，獲利穩健增長，再搭配相對高息水準，具租金概念的不動產類股有望吸引防禦性買盤流入，REITs及不動產類股仍有向上空間，在當前全球網路通訊蓬勃發展、電子商務盛行下，特殊型REITs的受惠程度高，獲利成長快速，與租金走揚的傳統型REITs同樣值得相關投資契機。

法人強調，REITs擁有穩定的不動產租金收益，適時加入投組中，可進一步增加獲利空間，同時建議穩健型投資人在投資REITs時採全球布局策略，以分散單一區域投資風險，同時也把握不同區域REITs的輪漲契機。整體而言，在租金收益仍屬穩定與降息之下，REITs發展可期。