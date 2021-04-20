領先大盤!元大高股息龍頭基金 淨值再創高

元大高股息龍頭基金淨值再創新高。根據元大金旗下元大投信內部統計，成立剛逾一年的元大高股息龍頭基金，20日的淨值已達15.21，較日前再增0.86％，不僅領先20日台股大盤上漲0.35％的漲幅，更使高股息龍頭基金的淨值再創新高。

台股站上萬七之後適逢美股、台積電拉回修正，牽動大盤震盪，此時更考驗台股基金操盤手的功力；元大高股息龍頭基金目前是國內規模最大的台股基金，根據投信投顧公會截至三月底止的統計，最新淨值規模為345億元，在此同時，高股息龍頭基金亦持續交出績效勝大盤的戰果，並使淨值不斷刷新成立以來新紀錄。

除了高股息龍頭基金的操盤績效不斷告捷，元大投信的金控母體元大金，近來不論是在股價、市值，以及外資法人加碼上，可說有全方位的大展獲，除了市值已破3,000億大關之外，元大金今年將發放現金股利每股1.2元，目前可說為現金股利發放最多的金控、同時在全體金控的員工薪資水準都出爐之後，元大金還以年度員工薪資162萬元，16.64％的年度薪資成長率，榮登16家金控員2020年度的工薪資之冠，可說不論在對股東或是員工，或是產品面都交出好成績。

尤其是元大金股價，20日以每股26元作收，而19日則再創每股26.2的近幾年來新高價位，特別是元大金自從3月中旬以來，在短短一個月內每股價格從不到22元漲到破26元，漲幅接近2成之多，也成為全體金控類股裡股價表現最亮眼的金控，而元大金的股價在一路「超車」多家金控之下，目前元大金的股價在全體金控類股裡，已僅次富邦金、國泰金、兆豐金、玉山金，同時距離玉山金的股價，每股僅剩約1.2元的差距。

法人指出，若以元大金目前股價淨值比來看，元大金每股淨值20.87元，目前股價淨值比1.24倍，而包括玉山金股淨比1.88倍、兆豐金的1.35倍，未來元大金的股價應還有每股上漲超過2元的空間。

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