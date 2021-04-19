基金定期定額 3月扣款筆數破百萬

全球股市多頭氣勢正盛，隨多國股市頻創新高，推升定期定期投資買氣升溫。據投信投顧公會統計，3月全體投信基金定期定額扣款金額62.39億元，扣款筆數104.64萬筆，雙雙創下歷史新高紀錄，且分別較去年同期成長44％、34％。以人氣來看，扣款金額超1億元的個別基金有九檔，其中台股基金包辦五檔、其餘為大中華與陸股基金。



以基金公司來看，統一投信持續蟬聯扣款規模冠軍，單月扣款金額8.25億元，其次為復華投信7.67億元、國泰投信6.76億元、安聯投信6.6億元、摩根投信6.2億元。



個別基金方面，全體不分類基金有九檔單月扣款逾億元，依然是台股及大中華兩類基金獨霸榜單。若以國內股票及海外股票型區分，台股基金以電子、傳產均衡布局的一般股票型最受青睞，海外股票型則以大中華及全球科技主題為主流。



以個別台股基金來看，扣款前十名的台股基金中，安聯投信旗下三檔台股基金獨占前三名，其次都是市場老牌基金，包括統一大滿貫、國泰中小、復華中小、統一全天候、保德信高成長等，元大台灣高股息龍頭則以新秀之姿擠進前十。以近一年績效來看，復華中小精選高達101％的報酬率最高，其次為安聯台灣科技有85％的報酬。



法人分析，近期台股基金規模站穩3千億元，且創11年新高，隨著台股站上萬七後震盪加劇，定期定額成為投資人參與台股相對安全的方式，加上今年來台股主動基金操作績效普遍勝過海外基金，因此買氣持續增溫，預期在指數持續走高下，定期定額基金買氣可望持續。



投信分析，台股站上萬七大關後，進入強勢震盪整理，個股輪動速度及震盪幅度加大，由於基金單一持股權重最高約10％，通常持有30～40檔股票，每天淨值由一籃子股票綜合結算而來，已透過分散持股及風險控管作為下檔保護，選擇短中長期績效都在前段班的台股基金，可避免單押個股的追高風險，又有機會得到贏過大盤的超額報酬，是股市高檔時較穩健的投資策略。