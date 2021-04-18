美股財報周！尖牙最猛 科技股蓄勢突擊

美國10年期公債殖利率區間整理，對投資市場影響漸淡。美國景氣復甦強勁推動股市創高後，企業進入密集財報公告期，市場關注重點轉向企業獲利能力，業績報告將成重要投資指引。市場預估，美股主要指數第一季獲利成長年增率，以FANG+尖牙指數231.61％最高，其次為費城半導體指數84.58％、那斯達克100指數48.43％，法人估科技類股仍將為股市領頭羊。

統一FANG+ETF（00757）經理人袁永騰表示，科技股經歷近一個月漲多修正後，本益比來到歷史平均水準，後續受惠獲利高成長推動，可望進一步令本益比下滑，深具投資價值，FAANG等大型龍頭近兩周完成打底，蓄勢待發，市場靜待獲利數據進一步確認未來投資方向。

據市場機構統計美股指數預估本益比合理區間與標準差，獲利能力最強的FANG+尖牙股指數本益比與近一季平均值比較為0.5個標準差，在合理價值區間內。標普500、道瓊工業指數各超出1.9、1.4個標準差，估值過高程度逼近合理區間上緣，股價大幅超過企業實現獲利預期能力。

FANG+尖牙股指數為何第一季獲利預估值大爆發？主要是成份股特斯拉獲利增速估達3486％，是最大貢獻者，其他如推特獲利由負轉正，輝達、亞馬遜、網飛及阿里巴巴等年增率逾100％。



展望美股後市，袁永騰表示，美國終端消費需求強勁，且因全球供需吃緊與運輸航線影響，目前庫存極低，零售業存銷比處在1.19歷史低點，按疫苗接種速度，預估第二季至三季可達群體免疫，下半年服務業可望出現新一波快速復原期，有利拉貨動能保持強勁增長，提供企業獲利成長與股市多頭的主要支撐力。

台新智慧生活基金經理人蘇聖峰表示，隨著疫苗施打上軌道，高頻指標顯現經濟活動持續恢復，全球PMI與消費、亞洲出口、美國中小企業狀況都持續在高檔或漸入佳境，帶動全球股市緩步盤堅。根據近期官員談話與經濟表現，第二季殖利率走勢仍偏上行，且市場容易提早反應，為短期市場較核心的風險。

但財政刺激的支持、貨幣政策短期沒有改變，意味資金動能仍在，大方向來看，若基本面沒有負面意外，料全球股市仍沿著經濟復甦的軌道往上走，其中，成長力道相對強勁的科技股仍將是領頭羊。類股表現上則看好半導體及電動車後市。