20年老字號台股基金 4檔報酬率10倍奉還

根據統計，2000年前成立的台股基金長青樹超過80檔，成立至今超過20年，目前規模在30億元之上的僅有12檔，其中，有4檔基金績效至今超過1,000％，等於翻了10倍，表現傲人。

4檔績效超過1,000％的基金分別有，統一全天候1,697.8%、保德信高成長1,567.1%、群益馬拉松1,455%、群益店頭市場1,225.1%。

摩根新興科技報酬率845.1%、野村優質報酬率701.1%、保德信金滿意報酬率528.8%、元大卓越報酬率511.6%，瀚亞久銷報酬率5,057%，群益創新科技報酬率436.7%。前10名報酬率最低也有436.7%；其中群益包辦3檔，保德信2檔。

法人表示，長青樹台股基金因為成立時間悠久，基金經理人歷經台股多次景氣循環，更熟悉整體股市脈動，再加上如果績效排名能長期維持在相對前段的表現，自然能吸引投資人的青睞，因此部分長青台股基金的總受益人數、定期定額扣款人數都是同類型台股基金的數倍之多。

保德信高成長基金經理人葉獻文表示，台股經過這1年的激情上演，整體都已經產生質變，投資人不應對台股預設高點，預期在全球資金浪潮的推升之下，加權指數有望持續走揚，而台股股價淨值比也將持續上升，雖然目前台股股價淨值比（PB）已來到2.3倍，高於10年平均值，但對照1990年至2000年台幣強升時的數字，目前仍非台股天花板，反而PB還有上調區間。

葉獻文指出，回顧去年外資創下歷年最大賣超規模，賣超金額將近5,400億元，但台股仍創歷史新猷，顯見2020年是由內資買盤推升漲勢，眼見今年不論是台灣或全球的景氣將持續轉佳，自年底以來外資回補的趨勢可望延續，且過去經驗顯示，外資從未出現連續2年賣超的狀況，可預期今年外資的回補，將有利於台股進一步提升。

群益馬拉松基金經理人王耀龍表示，從基本面來看，台灣經濟成長性與各產業展望都有趨勢向上的投資機會，成長性佳，且市場低利資金充沛，近期台股雖然呈現高檔震盪，投資人不必過度擔心，通常農曆年後在紅包行情預期下，台股量能可望進一步增溫，普遍有不錯的投資機會，台股後市表現仍可期。

群益店頭市場基金經理人吳胤良表示，台股年前已漲多，有套現賣壓屬正常情況，大盤年前有壓回反而是好事。美債殖利率、美元指數等敏感性指標目前無較大的波動，全球景氣正從疫情中復甦，準備邁向景氣正向循環的過渡階段，股價有較大的波動實屬正常，整體來看資金面仍屬寬鬆，台灣上半年經濟表現預估仍強勁，春節後若終端銷售良好使產業拉貨力道持續，加上現金股利開始公布後，外資也可望回補殖利率行情，指數仍有上攻機會。