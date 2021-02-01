成長力道冠全球 印度逢低布局

綜合經濟學家最新預估，今年亞洲國家經濟將大幅復甦，印度經濟成長率可望有9.1％高成長，居亞洲之冠。高盛與花旗更估將超過10％，全球第一。2020年12月製造業PMI略升至56.4，連續五個月處於擴張區間，反映印度封城嚴格程度快速放寬，外資看好印度隨著疫苗上市，2021年經濟成長力道強勁，持續大買印度股市，2020年全年淨流入金額達234億美元，創八年新高，並為唯一買超之亞洲市場，投信法人看好今年印股表現，建議投資人拉回逢低布局。

台新印度基金經理人黃俊晏表示，印度擁有疫情好轉、企業獲利佳、2021年經濟大幅成長、券商積極調升公司評等四大利多，2021年漲升行情持續看俏，建議拉回逢低布局。

就印度疫情分析，統計資料顯示，印度股市與疫苗正面消息具高度正相關，印度預計2021年第一季開始獲得疫苗，2021第二季施打4～5億劑，2022第一季將全面普及，可望帶動股市。在經濟表現方面，印度經濟成長率可望於2021第一季轉正，並於第二季大幅成長，第三季重返高峰，高盛與花旗皆預估2021年印度GDP成長率將超過10％，全球第一。

統一大龍印基金經理人黃柏凱表示，全球主要央行大規模降息與寬鬆，造就弱勢美元，預期今年熱錢將會更積極湧入新興市場，基本面最穩健、獲利成長最高的中印股市仍會是最吸金市場。

觀察各產業漲跌幅，主要以資訊科技、汽車、銀行三類股表現最佳。黃柏凱指出，印度資訊科技服務業在全球具有競爭力，主要客戶來自歐美，疫情時即是支撐股市的重心，疫後時代仍看好續強。汽車產業是疫情受害股，看好谷底反彈持續復甦；銀行在政府擴大基建與內需回溫之下，獲利前景提升，後續看好。