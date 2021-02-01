經濟大復甦 中、印帶著亞股衝

全球央行持續寬鬆貨幣政策下，造就弱勢美元，投信法人預期熱錢將因此積極往新興市場匯集，其中陸股與印度由於在亞股中經濟復甦的力道最為強勁，可望成為今年亞股的投資亮點，建議投資人可以亞股基金或主要聚焦中印兩國的股票基金掌握投資契機。

統一大龍印基金經理人黃柏凱表示，陸股就指數整體來看，去年表現較為平緩，展望今年，可能在基期較低之下出現超額報酬，樂觀看待第一季大陸股市，聚焦公司營運穩定的產業龍頭公司，看好內需消費、工程機械、石化、醫藥、新能源汽車等。

富蘭克林證券投顧表示，隨著疫苗接種逐步普及、來自成熟國家的外部需求回升、商品價格上漲、新興市場寬鬆政策開始發酵等因素支撐，輔以美元走勢偏弱與低利率的寬鬆政策環境可望延續，預期將營造有利於新興股市表現的環境，看好數位經濟長期結構性趨勢題材以及循環性產業前景。

整體而言，2020年表現領先族群與落後族群在2021年度均可望有所表現，主要為領先者將受惠獲利成長動能而續強，落後者則將受惠本益比擴張帶動的漲勢。此外，拜登新政府對於大陸仍將採取鷹派態度，但相較川普時代，拜登政府政策的可預測性較高，有助降低市場對於中美關係不確定性所要求的風險溢酬，有利推動資金回流整體亞洲市場。

富蘭克林證券投顧表示，亞洲投資題材充沛，大陸經濟持續受惠於創新與數位轉型帶動，結合國內消費蓬勃發展與市場整合，創造眾多具投資機會的優質企業，隨著資本市場愈開放、A股納入國際指數比重提升，將同步提升投資人對大陸市場青睞程度。

印度利率下滑與流動性環境改善降低信貸風險壓力，有利提振銀行業營運前景，看好銀行業未來表現，實質負利率環境亦是支撐印度經濟與市場表現重要利基。

高盛預估印度今年企業獲利持續上修，且未來兩年將維持高雙位數成長，近12個月券商升評數遠遠大於降評數。雖然印度股市近期創新高，但外資不但沒避險，資金也持續流入印度股市，顯示外資極力看好印度股市未來表現。

台新印度基金經理人黃俊晏表示，印度擁有疫情好轉受惠程度大、企業獲利大幅超預期、2021年經濟大幅成長、券商積極調升公司評等四大利多，2021年漲升行情持續看俏，建議可利用第一季傳統淡季逢低找買點。