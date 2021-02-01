金融債 穩健投資首選

2021年以來全球股市仍漲多跌少，但歐美疫情嚴峻、經濟回歸常軌、疫苗效果等均未知，市場不確定性猶存，投資操作風險管理仍不可少，具信評優勢且收益水準優於公債的投資級債，仍持續吸金，其中金融次順位債收益最出色、近3.7％，應是現階段穩健布局優選標的。



群益全球策略收益金融債券基金經理人徐建華表示，近期美歐陸續推大規模財政刺激，帶動通膨上升和公債超額供給預期，引發殖利率走升，但全球穩健資金重視市場風險，基於兼顧投資等級和追逐較高收益水準，信用評級佳、殖利率近3.73％、收益水準優異的金融次順位債，預料將持續受資金配置青睞。



台新中國政策金融債5年期以上ETF基金經理人高依暄指出，經濟成長且原物料價格上漲，新興國家信用體質可望逐漸改善，2021年新興市場違約率估將從3.5％降至2.8％。美國總統拜登貿易政策傾向多邊主義，關稅衝突升級可望告一段落，有助新興市場貿易活動，帶動金融債上攻。



目前市場漲多回檔、震盪加大格局，建議優先布局評級較高投資等級債，如大陸政策金融債，有利降低波動度。



安本標準投信認為，雖然市場對後疫情時代保持相對樂觀，認為可安度危機，但多元分散投資布局，仍是面對目前市場震盪最佳策略。至於全球股票和公司債評價上升，收益可能性縮減，建議略調降美國市場，轉移至亞洲及澳洲債券等，爭取潛在報酬機會。



徐建華強調，金融次順位債多由成熟國家知名大型金融機構發行，企業財務體質相對穩健，根據債市研究機構BOA統計，銀行／經紀商的評級下調狀況已明顯改善，未來金融債或將因信評調升而吸引更多投資目光，當前低利環境延續，關注疫情進展、經濟復原腳步，相對能是滿足追求收益、兼顧風險、穩健布局標的。