三大債券型基金 穩定吸金

美國聯準會上周召開開年以來首場利率會議，主席鮑威爾為近期美國經濟復甦步調放緩提出示警，促使資金持續前進債市尋求慰藉，上周不僅三大債券型基金穩定吸金，投資級企業債基金買氣再加乘，單周吸金再次突破百億美元大關，以101.27億美元單周吸金奪下債市吸金王寶座，僅今年元月累計淨流入更來到387.39億美元。



摩根新興市場債券型產品經理張瑜倫指出，美國聯準會上周召開2021年首次FOMC會議，宣布維持基準利率及購債指引不變，每月購債量保持在1,200億美元，直到經濟朝著實現就業和通膨目標取得「進一步實質性進展」。



張瑜倫分析，目前全球經濟雖回溫，但疫情仍有變數，整體的消費與就業都尚未完全復甦，因此全球通膨處於低點溫和反彈的狀況。根據歷史經驗來看，這樣的環境相當有利於風險性資產的表現，尤其是新興債券表現更是值得期待。



摩根環球高收益債券型產品經理陳若梅指出，新冠肺炎疫苗上市，不但可舒緩疫情壓力，更有利經濟回歸常態。根據JP Morgan資料顯示，雖然高收益債2020年違約率約為6.8％，來到近年高點，但主要集中在受新冠肺炎疫情衝擊的重災區產業，如能源、零售等，值得注意的是，違約率已自去年第二季高峰後逐漸下滑。



隨今年疫苗上市且有望展開普遍施打、經濟活動逐漸回復、企業獲利改善等利多促進之下，整體高收益債違約率可望較去年減半、大幅降至約3.5％，亦有利高收益債的整體表現。



陳若梅表示，高收益債資金動能和美股向來亦步亦趨，這從國際買盤進駐美股之際，高收益債基金也同步獲得資金關愛目光也可一窺端倪，眼見美國經濟數據明顯改善，帶動企業獲利恢復動能，支持美股反彈的同時，可望帶動高收益債走勢一併向上發展，現階段債券投資相對看好美國高收益債。



柏瑞全球策略高收益債券基金經理人邱奕仁表示，受惠於疫苗開打、美國經濟動能轉強，投資人風險意願上揚，激勵美國10年公債殖利率走升。不過，公債殖利率雖然上升，但預期將呈現區間整理的緩升格局，統計過去20年，美債殖利率緩步走升期間，全球高收益債正報酬的機率仍高。



從過往資料觀察，當經濟復甦啟動，搭配低利率環境，全球高收益市場看漲機率也高，比對目前全球總經環境，現在仍是合適的中長期進場點。