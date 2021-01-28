揮別下市陰霾？富邦VIX狂噴大漲

富邦VIX狂噴 溢價幅度逾一成

受美股影響，台股28日一度重挫逾300點，市場避險情緒升溫，帶動富邦VIX ETF（00677U）盤中大漲14.45％，成交量已突破52萬張，惟資金簇擁的情況下，使得即時溢價幅度更超過13％，法人提醒投資上仍需留意溢價風險。

富邦投信提醒，目前持有的投資人以及仍有意參與交易的投資人，目前富邦VIX溢價率已逾10％以上，除了須評估近期基金仍呈現相當幅度溢價風險外，亦應詳加留意基金淨值未來若持續下跌，可能面臨的下市風險。建議投資人交易前，可先至富邦投信網頁，查詢富邦VIX的即時估計淨值，作為是否交易的參考。

富邦投信指出，富邦VIX ETF自掛牌以來，在歷次重大事件對股票市場衝擊過程，相較於公債、黃金等避險商品，往往提供最佳的避險效果。長期以來也宣導投資人，透過VIX期貨ETF避險，不須也不宜配置過高比重。

以去年新冠疫情衝擊全球股市為例，富邦VIX期貨ETF波段漲幅以倍數計，只需小比例的配置即可對股票投資組合提供相當的保護。除了在配置比重的建議外，富邦投信長期以來也不斷宣導VIX期貨多數時間「正價差」特性，將導致標的指數長期走勢為下跌，因此長期持有須要承擔相當的正價差成本，提醒投資人留意。

此外，VIX指數自2020年3月創下歷史新高後便大幅下跌，富邦VIX因VIX指數大幅下跌，以及正價差成本兩者的影響下，單位淨值已於1月27日來到3.49元。

富邦投信提醒，依金管會函令規定，如期貨ETF基金最近三十個營業日平均單位淨資產價值較其最初單位淨資產價值累積跌幅達百分之90時（即新臺幣2元），基金將經金管會核准後終止並進行下市及清算程序。

金管會核准終止信託契約後，於證交所訂定之下市日前，投資人雖仍可在集中市場正常交易，但信用交易將停止。而自基金下市日起，投資人將無法自行於初/次級市場交易，且須待清算程序完成後（基金清算程序一般須耗時1~2個月），就基金清算基準日之淨值結算清算餘額。

（工商時報 陳昱光）

揮別下市陰霾？富邦VIX爆量大漲

富邦VIX（00677U）今開高之後，欲小不易，盤中一度觸及4.06元，創今年1月14日以來新高水準，迄午盤12：04的市價暫報3.89元，仍大漲14.75%，成交已逾50萬張。

富邦VIX係以美股標普500指數的漲跌進行市值計算，由於標普500指數近期已從1月21日高檔3,853點，與1月25日高檔3,855點拉回整理，迄北美時間周三拉回至3750.77點，單日跌幅2.57%，不排除短期或在3850點附近構築短頭區，使富邦VIX基金淨值得以穩回升。

此外，標普500指數於美股周三大跌，係富邦VIX得逆勢大漲主因，而短線已從1月15日最低點3.06元迄今盤中最高點4.06元止，短短10個交易日已回升約1元，只是市價才跌深反彈未幾，成交就爆出逾50萬巨量，顯示市場該股未來發展，仍抱持相對審慎態度。

業內人士指出，富邦VIX未來展望，將視美國總統拜登釋出紓困金的進度，與美國央行FED（聯邦準理事會）在短期利率之調整，及未來購債的態度為何。

一般預期，該兩項消息若屬正向，則標普500指數或只是拉回稍事整理，大波段展望並未過分看淡。或也是富邦VIX逢高賣壓未如預期減輕遠因。

（工商時報 梅中和）

延伸閱讀

美股重挫恐慌升 富邦VIX淨值重返3字頭

美股重挫 台積600拉鋸 台股大跌逾300點

單寧酸能抑制新冠病毒 8種水果含量超高

防疫視同作戰 蓋茲：3招可助美奪回領先

台積3奈米大肥單 內行爆被「它」外包