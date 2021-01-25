懶人投資必看！平衡基金 股債雙頭賺

全球股市從今年以來又出現一波漲勢，但是價格愈漲，投資人愈心驚，法人表示，若擔心投資股票風險太大，買債券又嫌收益率太低，股債都有配置的平衡基金也可列為選項，而且近一年來和今年來，不少平衡基金都交出不錯的成績。根據晨星資料統計，截至元月20日，平衡基金今年來績效前15名都逾5％。

復華亞太平衡基金經理人楊國昌認為，全球疫情仍反覆，不過隨疫苗問世及施打，有助經濟進一步正常化，驅使產業好轉層面擴大，從科技延伸至傳產、原物料等，加上貨幣寬鬆政策持續，有利各國股市表現，亞太市場布局以復甦動能較強的大中華市場為主，搭配日、韓、美等市場，產業布局則以資訊科技、工業為主，並看好新能源車供應鏈表現。

野村鴻利基金經理人姚郁如表示，美國開始進入財報周，台灣企業也陸續召開法說會，台積電法說會宣布增加資本支出，且增加的規模遠高於原先市場的預估，此舉更確立了5G、高效能運算（HPC）與AI的長期成長趨勢，台灣加權指數自去年一路過關斬將，股市在創高後本來就容易高檔震盪，加上部分投資人對於抱股過年存有疑慮，因此短期股市若震盪加劇，也屬合理反映。

群益亞太新趨勢平衡基金經理人楊慈珍表示，投資目前會偏股操作，主要是因疫苗投入施打後可使疫情漸受到控制，有助於帶動亞太國家工業生產及零售銷售復甦，基本面和企業營運表現逐漸修復，搭配寬鬆貨幣政策及財政政策刺激、美元弱勢表現等皆較有利於資金流入亞太新興市場，因此亞洲市場後續表現仍可期待。

楊慈珍說，全球疫情仍多變，加上部分股市短期已累積不少漲幅，或可面臨獲利調節壓力，操作上需留意波動風險，相對看好非必需消費、資訊科技、原物料、工業等表現。

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