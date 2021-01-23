2020股票ETF五強 賺逾四成

疫情未能澆熄全球股市多頭氣焰，美國科技類股尤其強勢，好表現同步反映在國內股票ETF上。據統計，2020年表現最佳的前十強ETF股票基金，八檔都是科技型相關ETF，只有兩檔為陸股相關ETF；其中前五強報酬率均超過四成，表現最佳的是聚焦美國尖牙股的統一FANG+ETF，報酬率高達91.1％。

檢視2020年國內原型股票ETF績效表現，可發現鎖定科技產業的ETF表現最出色，包括統一NYSEFANG+ETF、富邦台灣科技指數、富邦深証100、國泰美國費城半導體、群益深証中小板前五強基金，報酬率都在四成以上，五到十名更全數為科技產業相關ETF囊括元大全球人工智慧ETF、國泰趨勢ETF傘型之納斯達克全球人工智慧及機器人等基金。

2021開年以來，科技類ETF持續發威。專家表示，以1月21日台股大漲當日為例，台積電權重占比高達74％的富邦科技ETF，與聚焦美國尖牙股的統一FANG+ETF，當天績效甚至超越部分正向二倍的ETF，表現強勢。

投信法人分析，2021年台美的科技產業可望持續成長，尤其高速運算、5G相關、Wi-Fi 6及ABF載板等，長線利多可望發酵。5G技術快速發展下，Wi-Fi 6成為新一代連接技術指標，預期需求在2021年將呈倍數成長，相關企業可望迎接高速成長，有利科技類股持續吸金。

統一FANG+ ETF經理人袁永騰分析，美國總統拜登雖支持對大型科技公司，實施更嚴格的反壟斷監管和網路隱私規範，但「獲利能力」才是推動股價能否持續增長的最關鍵因素。市場預估，NYSE FANG+尖牙指數未來三年獲利年均複合成長率估近25％，優於市場主要指數。

除科技產業，陸股也是投信法人普遍看好的市場，主因大陸抗疫防疫效果佳，經濟迅速反彈，2020年GDP年增2.3％，優於預期，為全球主要經濟體中唯一正成長國家，預期在基本面、政策面利多加持下，樂觀看待A股牛年走勢。