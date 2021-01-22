5G ETF夯！00881溢價再現 投信示警

國泰台灣5G+ ETF（00881）自去(2020年)年12月10日掛牌上市以來，持續獲投資人青睞，00881今天（1月22日）盤中出現追價情況，漲幅一度逾4%，溢價幅度一度超過3%。對此，國泰投信呼籲投資人買進時，宜留意官網所提供之即時折溢價幅度，勿過度追價，以防出現短期投資績效與預期出現落差的風險。

國泰台灣5G+ ETF（00881）基金經理人蘇鼎宇表示，ETF本身是一種基金，但具有初級、次級市場兩種投資管道，兩種管道各別對應著ETF的「淨值」及「市價」，當兩者出現落差時稱之為「折溢價」，而兩者之中仍應以「淨值」為基礎。當市價高於淨值過大時（一般以1%為較合理之幅度），市場將有修正機制會調整兩者間的價差，故常見溢價後隔天較易下跌的情況，故提醒投資人操作時宜留意各發行投信官網的「ETF即時折溢價」變化，避免過度追價。

目前國泰投信發行的36檔ETF中，僅國泰台灣5G+ ETF的溢價逾1%，其餘的ETF折溢價都在1%之內。該ETF的前5大持股權重：台積電（2330）32.5%、鴻海（2317）14.12%、聯發科（2454）13.5%、聯電（2303）5.94%、大立光（3008）2.64%。

（ 時報資訊 任珮云）

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