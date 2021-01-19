現在適合買境外高收債嗎？算給你看

國際疫情持續不僅挑戰高收債報酬率，亦將牽動基金投資再洗牌。金融圈人士指出，國際疫情不僅未見好轉還有新一波升溫，使得原本市場預期上半年全球產業景氣可望復甦的時程恐將延後，更因此加重高收債基金的投資風險，除了投資報酬率受挑戰之外，最快上半年恐將再牽動國人基金投資再洗牌。

其中，一份對於某檔在國內銷售量名列前茅的全球高收債基金歷年報酬率的最新統計顯示，該檔以美元計價的高收債基金，從2011至2020年過去10年來，每年淨值表現依序為-6.54％、9.09％、-0.85％、-3.45％、-11.16％、6.53％、0.94％、-11.45％、6.07％、-5.22％，從這些統計數據可看出，10年來，不但有6年的年度淨值為負，甚至因此使得10年來的平均投資報酬率「不正反負」，合計10年來淨值累計虧損16.04％，平均一年虧損1.6％。

一般這類高收債基金對外宣布的年化配息率約在6％上下，但淨值虧損將吃掉其實際報酬率；對此有多年銷售基金商品經驗的業界人士坦言，基金宣稱的年化報酬率6％，若扣掉平均一年的淨值虧損值1.6％，那麼加計淨值（本金）虧損的部分，10年下來投資人的實際報酬率只有4.4％，這還未計入2020年新台幣對美元升值5.6％的匯率損失，倘若再以現在台幣對美元走強的態勢來看，未來投資人投資海外基金商品的匯損風險會更高，當然也包括高收債在內。

相對於高收債基金的淨值震盪不穩，但台股基金從2020年就搭上大盤勁揚的氣勢一路長虹，這班順風車今年也將繼續開下去，而台股基金的投資人更是嘗到甜頭，尤以2020年3月才上市的「元大高股息龍頭基金」，加計年息、月配的總配息率超過12％為最高。

倘若只看配息率，那麼這檔高股息龍頭基金，配息率已是國內銷售量具代表性的高收債基金的兩倍，倘若看實際的投報率（操作績效）那差距更南轅北轍，前者在配完息之後，帳上還有22％的累積資本利得，但後者則是當年度的淨值虧損超過5％；而倘若以這兩檔基金的實際規模來換算投資的獲利或是虧損，前者的規模現在大約在350億左右，去年總投資利得大約35％，亦即投資人挹注的350億淨值，現在已實現超過百億的投資獲利，但後者則是總規模已超過6,000億，但去年虧損規模已超過300億。

銀行財管業者指出，過去大部分銀行之所以集中火力銷售高收債基金，基金業者會給予銀行通路大量的「銷售獎金」，可說為最主要原因，但金管會自2020年開始，已要求基金業者不得發給通路銷售獎金來扭曲理專在商品上的銷售選擇，接下來基金商品的銷售能否回歸到公正客觀的專業，不再受獎金左右，也將決定接下來國內的基金銷售能否有「耳目一新」的面貌。

目前元大高股息龍頭基金合計國內全體的證券、銀行銷售通路，總共有40家，值得一提的是，包括財管業務量名列前茅的大型民營銀行財管部門，該檔基金已成為熱賣商品，對此某家銷售通路指出，投資台股現在已成為全民運動，這股浪潮今年將更推進財管商品的大洗牌，除了預期高收債的投資戶轉檯情況會較2020年更顯著，另一股轉檯潮會來自於儲蓄型保單，因為隨著利率急降，「實質零利率」的時代已來臨，儲蓄型保單買氣更將急凍，而台灣在全球股匯獨強的態勢，也將引發投資人在布局基金、保單等財管商品的質變。