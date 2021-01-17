三力道帶頭 陸股基金狂飆

延續2020年亮麗封關，加上美國民主黨有望完全執政下帶來的藍色浪潮，2021年以來在基本面和資金面的持續推升下，大陸仍相對帶勁，相關主題基金表現持續搶眼，尤其前十大中國基金近一個月、近三個月都狂飆逾二成！

安聯中華新思路基金經理人蘇泰弘表示，大陸經濟結構這兩年明顯從過去的舊經濟「鐵公機（鐵路、公路、機場）」，逐漸轉型到新經濟「5G、城市網路建設」。展望2021年，受惠於大陸官方推出十四五規劃的政策扶持、大陸內需消費力道擴大，以及大陸固定投資成長有望開始加速等三力道帶領下，陸股後市仍大有可為。

蘇泰弘表示，大陸內需消費與外需出口復甦力道加大，第四季出口仍將維持成長，預期整體2021年經濟成長率保8%。低利率環境下，全球資金流入帶動亞幣升值，中港台三地股市亦受惠資金流入。

群益華夏盛世基金經理人謝天翎指出，建議投資人可關注大陸「十四五規劃」的受惠族群。在「國內大循環為主、國內國際雙循環為輔」的戰略架構上，政策著重於大陸國內晶片獨立自主生產與技術追趕，5G基礎建設的完善，新能源車和自動化駕駛等新興戰略產業(A股科技)的發展，同時也帶動創新經濟活動(如: 新型態消費模式、遠距離醫療、共享平台)成長的可能性。簡言之，大陸境內(A股)的科技與消費類股在「十四五規劃」的政策背景下，具有長期的投資價值。

富蘭克林華美中國消費基金經理人蘇士勛表示，從大方向來看，過去幾次五年計畫推動後，對於股市有正面助益，加上接下來的春季躁動與3月初的中國兩會行情，預估科技、消費、醫療、新能源等產業盈收獲利有望受惠，「聰明錢」外資更早在去年底加速進場佈局A股，市場資金充沛，均有利支撐中國滬深300、上證等指數再寫近年新高。

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