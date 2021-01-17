大中華基金 近一月飆逾17％

近一月大中華區、陸股、亞股狂飆，投信發行的基金平均漲幅逾一成！法人指出，大陸施政關鍵期及春季躁動並行，聰明錢加速進場、行情不看淡，2021為大陸十四五規劃推動首年及中共建黨百週年，大陸政府施政積極度提高，政策預期將持續給予經濟發展有利支撐，因此不管是大中華區還是陸股都樂觀看後市。

據CMONEY統計至1月14日止，近一個月大中華基金、中國A股、亞股基金表現最強勢，平均漲幅分別為17.48﹪、16.86、11.62﹪，而單一國家、全球股票型、全球資源型、新興市場股票基金漲幅也不少，平均逾8﹪。

群益中國新機會基金經理人洪玉婷表示，根據過去陸股投資經驗，代表春季躁動的Q1進場陸股往往報酬率都不錯，特別是成長型類股漲幅更是領先；整體而言，陸股歷史經驗顯示Q1上漲機率高，又以深圳板塊成長性為佳，近十年，除了2008年遭逢金融海嘯外，A股市場每年都有春季躁動，特別是近三年趨勢都站在成長股，在經濟持續轉型下，預估今年春季躁動仍將由成長股領頭。

安聯中國策略基金經理人蘇泰弘表示，打從去年開始，十四五規劃就是一個支撐大陸經濟成長動能的重要支柱。有賴於政策方向著重城鎮化2.0、新興科技、金融開放、外交及綠能政策等，料將持續吸引資金；據統計，滬、深港通北上資金累積流入已逾1兆人民幣。

富蘭克林華美中華基金經理人陳美君也認為，隨著大陸產業轉型與新經濟崛起，產業指標股不再只是集中上證主板，更多具有未來性與獲利前景的科技公司在中小創業板嶄露頭角，外資與機構法人亦用力買進，資金明顯轉向更偏愛深圳股市。

陳美君分析，中小板與創業板在2020年分別創下45％與65％漲幅，漲贏多數金融市場板塊，在大陸十四五政策規畫支持創新與轉型趨勢發展下，未來中小創板塊將吸引更多市場關注，成為投資的勝負關鍵。