這檔黑馬 寫下基金史上五大紀錄

元大投信去年3月下旬正式上市的高股息優質龍頭基金，預定在15日進行首度的「年終配」，由於高股息龍頭基金是在2020年10月才開始進行月配，乃至於15日的年配息，倘若換算為年化報酬率，實際上高股息龍頭基金的年化配息率實際上是12％，可說已改寫基金史上紀錄，這不只是台股基金首度配息，相較於配息水準一向在5％、6％的高收債基金，元大這檔基金的配息率更打敗高收債，還比高收債多出1倍，可說已徹底打破過去國人在配息上對於債券型基金，特別是高收債的迷思。

根據投信投顧公會及元大投信所出示的統計數據，高股息龍頭基金自從去年3月問世以來，已經締造至少5個歷史紀錄：1、第一檔有類似於債券的月配機制，再外加把資本利得進行年配息；2、受益人數史上最多，目前包括定時定額投資戶在內，總投資人數已超過22萬戶；3、配息率在所有類型的基金中居冠，而且至少遙遙領先1倍以上；4、台股基金規模破歷史紀錄，而且去年9月閉鎖期結束之後，迄今整體基金規模還有接近400億的水準；5、為了讓定時定額投資人更能分散風險，首度開放30天「日日扣」讓投資人下單買進，把風險分散作到極緻。

而根據元大投信最新公布的統計數據顯示，高股息龍頭基金在13日的淨值又再創新高，每單位淨值來到13.5元，等於累積獲利已有35％；根據元大投信對高股息龍頭基金的配息架構規劃，月月配的財源來自於所投資上市櫃公司所配發的股息率，而「年終配」的來源則為投資獲利的資本利得，換言之，以目前該檔基金累積投資獲利35％的報酬率來看，繼15日約有8％的投資利得拿來進行年終配之後，目前帳上的投資利得繼續作2年的年終配都還綽綽有餘。

元大投信高股息龍頭基金是在1月12日進行除息，根據元大投信對此次年終配的規劃，相關主管指出，最早在IPO期間買進的投資人總配息率最高，從10月起的月配息合計15日將發放的年終配，總配息率高達12.2％：「即便投資人是在除息（12日）前一天買進，總配息率亦同樣高達9.25％。」不輸其他的基金。

據了解，元大金當初規畫由投信發行這檔高股息龍頭基金的商品，比起傳統台股基金的投資人透過短期買進賣出來賺取價差作為基金投資獲利主力的模式，反而高股息龍頭基金有二大打破以往台股基金慣例的訴求：1、爭取放長線的投資人，特別是作為退休族群的理財主要商品；例如，年終配就是專門為了退休族量身訂作，因為過年前的支出都較龐大，年終配正好可因應農曆年前較大的開銷所需。

2、類似於債券基金的配息規劃，才是高股息龍頭基金的最大亮點，尤其還為此設計「平準金機制」，讓投資人不致因為在除權息前後進場的時間點不同而發生配息上的不公平。

一位代銷高股息龍頭基金的銀行財管業者就直言，過去退休族之所以買債券型基金，就是訴求穩定配息，特別是高收債基金過去吃香多年，正是因為配息率經常動輒5％、6％以上，甚至更高，但倘若仔細推敲配息的來源：「一個是股票所配發的股息，另一則是債券的配息，本質及風險有很大的不同。」這位財管業者進而分析，好公司不見得多配股息，但能配得出很多股息的一定是好公司，這就和債市的邏輯大有不同；通常體質較不好的公司，必須付出更大的利率，才能吸引投資人來買他的債券：「這也正是為什麼配息率最高的高收債，投資成份經常至少一半都是垃圾債。」

如今，元大高股息龍頭基金在台股挑戰「萬6」之際，以實際行動，超過10％的總配息率來告訴投資人，依賴債券基金賺取固定配息的時代已經過去，這種創新型的台股基金能作得比以往的債券型基金更好，而且不用換匯，還省了匯損的風險，未來是否有更多的債券型基金投資者轉檯來擁抱高股息龍頭基金，值得觀察；而台灣正面臨「高齡化、少子化」的趨勢，當國人越來越長壽，但出生率每況愈下，勞退基金的財務狀況形同：「要支出的越來越龐大，但出錢的卻越來越少。」此時高股息龍頭基金這種「配息型」的台股基金問世，亦讓投資人在累積退休財富上有穩定的「自力自強」空間。

延伸閱讀

搭北上特快車！ 台股三王登峰造極

台股奔萬四 元大龍頭基金再攀峰