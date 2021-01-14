下市疑慮揮不去 富邦VIX爆量大跌

富邦VIX（00677U）今開低走低，爆量大跌，再度引人側目。

該股周四甫開市暫報3.97元，最低價觸及3.42元，終場收3.5元，激出逾69萬張巨量，慘跌14%；由於該股係以美股標普500指數走勢為依歸，即標普500指數若大跌，對該股係正向，反之，則後市堪慮。

目前看起來，標普500指數在電動車大廠特斯拉，於日前入列新成分股後，行情似愈趨欲小不易，係市場再度憂心富邦VIX，隱然有下市疑慮之嫌；因為標普500指數未來在民主黨拜登全面執政後，已有分析師預期大波段行情，或仍有15%至20%的上檔空間。

如此一來，富邦VIX的後市真的需特別小心了。據了解，標普500指數在去年9月下旬至11月上旬，於低檔3,200點至3,300點，成功架構雙底後，短短不到一個半月時間，指數竟上衝至3,800點之上，且牛勢仍方興未艾。

反觀富邦VIX，本波下修，一路被季線壓著打，從去年7月間高檔6.25元，至2020年9月間高檔5.7元，再至同年11月初高檔5.1元，再迄今收盤價3.5元止，確係呈現一波比一波低的下修格局。

由於電動車發展，已是未來市場認同的明星產業，使標普500指數未來展望仍審慎樂觀，對富邦VIX而言，仍係負向因子，投資人不宜小覷。

據悉，富邦VIX下市的先決條件，係淨值需跌破2元，目前看起來，雖還有一段差距，但對市場而言，無聲無息的盤跌如同凌遲之刑，未來標普500指數展望，還需密切追蹤。

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