電商大爆發 這檔基金吃香

現代人一天的生活已離不開手機與網路，尤其新冠肺炎疫情更讓消費活動從線下轉進線上。景順投信表示，這些消費行為的改變可能無法逆轉，並將為電商等產業帶來龐大的投資機會，投資人可透過環球消費趨勢基金來掌握此波投資契機。

受疫情影響，民眾盡量減少出門，也使得可以在家購物及打發時間的電商、娛樂軟體、串流影音類股等資訊類股在2020年都有出色表現。

以美股為例，根據統計，2020年以資訊科技類股指數表現最強勢，漲幅高達42.21％，這些產業也是景順環球消費趨勢基金的投資主軸。

景順投信指出，相較於傳統消費型基金，景順環球消費趨勢基金配置更多比重於線上內容，像是電商、娛樂軟體、串流影音類股等疫情受惠族群，截至2020年12月底，景順環球消費趨勢基金績效在過去一、二、三、五及十年皆排名同型基金第一。

績效表現優異，今年再獲2020年第五屆《指標》台灣年度基金大獎產業股票─消費品類別「最佳表現定期定額基金大獎」同級最佳殊榮，驗證投資研究團隊的眼光與實力值得肯定。

景順環球消費趨勢基金經理Ido Cohen表示，新冠肺炎疫情與保持社交距離是電子商務起飛的關鍵催化劑，也讓電商銷售量在去年再創高峰。像是黑色星期五的網購銷量大幅成長，占整體消費的比重從2019年的24％攀升至2020年的38％。

以亞馬遜為例，2020年黑色星期五的周末網購銷量成長7.4％，占整體消費的比重從2019年的11.7％攀升至2020年的19％。

而大陸雙11購物節2020年的網購金額也較2019年成長93％，總金額高達740億美元，其中天貓商城每秒最多同時湧入58.3萬筆訂單。

此外，2020年線上精品的銷售量也高達580億美元，較2019年成長49％，並將網購在全球精品市場的銷售量占比從12％推升至23％，成長幅度將近一倍，線上精品銷售平台將可望持續坐享有利的趨勢。

展望未來，Ido Cohen表示，雖然科技巨頭反壟斷議題目前升溫不少，也對科技股帶來賣壓，但不太可能明顯惡化或改善。

反而將在未來三年經由美國司法體系逐漸釐清，且在美國聯準會（Fed）和央行的大規模刺激方案推動資金湧入風險資產，以尋求財務報酬下，仍看好股市的普遍表現。

將更加專注於尋找有機會領先的股票，而基金現階段所持有的部分大型主題包括電子商務、視頻遊戲和媒體串流等，也將持續受惠於目前社交接觸的限制。