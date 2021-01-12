黎明未來！ESG題材、超跌產業黑夜同行

今年來不少市場已收復去年3月重挫失土，甚至創新高，但歐洲股市表現卻相對失色，法人表示，新冠疫情反覆牽動金融市場走勢，即便英歐達成貿易協議，但英國脫歐後，歐洲企業將有一段適應期，預期歐股短期仍震盪，但可適度擇優布局ESG題材及超跌產業等待黎明。

歐洲國家近期依然寵罩在新冠疫情的陰影之下，安本標準投信投資長彭炫通認為，歐洲的疫情看似嚴重，不過由於大多數企業營收主要來自海外市場，在其他地區已經相繼展開復甦的情況下，歐洲、英國等地的股票，皆因企業盈餘預測值上修而吸引了投資人的目光，但市場尚未完全反映盈餘回升一事，反而造就了投資上漲的良好空間。疫情反覆的情況下，預期歐洲將會在寬鬆和緊縮中交替循環，經濟活動復甦雖然會在短期內受限封城而放緩，但解封之後也會持續反彈，此外疫苗研發進展的消息、貨幣政策與刺激政策仍將支撐經濟復甦。

PGIM Jennison團隊指出，OECD領先指標顯示，二次疫情對於以內需為主的歐洲經濟帶來較大的衝擊，其中仰賴出口的德國領先指標雖然上漲，但成長速度明顯減慢，而法國、義大利尚沒有太明顯起色，至於英國則是歐洲國家當中表現最低迷者。

PGIM Jennison團隊認為，未來隨著救市措施、疫苗施打等訊息釋出，在2021年有機會讓歐股一甩2020年疲態，建議投資人未來可持續關注歐元區經濟數據走勢、救市政策帶來的效應，以及疫苗開打後對市場的正面影響。

不過，百達投顧則認為，歐洲和英國前景仍具挑戰性，雖然在2020年底達成的脫歐協議減少威脅該地區的部分風險，而通貨膨脹應該不會成為問題，但因為大量失業和貨幣政策運作滯後，價格壓力在2022年才會值得被關注。

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