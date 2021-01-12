投資風向球》2021年潛力標的大盤點

各國央行持續實施寬鬆貨幣政策，市場資金充斥法人持續樂觀看好2021年股債走勢，但因各股市已來到歷史高點或高檔區，法人表示，資金輪漲將是2021年的趨勢並可以留意走勢落後且具有潛力的標的。

多數法人認為，在2021年科技、生醫及環保、美國及中國等都有續漲的潛力，但一些標的可望有補漲的行情，如原物料股、金融、零售、旅遊、觀光等非必需消費品類股或工業類股。在投資地區上，英國、俄國等；在固定收益產品中，則相對看好新興市場債及REITs 等標的等在2020年漲幅相對落後的標的。

富達投信投資部主管張翠玲表示，此波疫情讓數位化生活的使用廣度和滲度度快速提高，因而在數位生活愈來愈普遍的前提下，富達投資團隊持續看好2021年在雲端、AI、自動化、創新醫療等future connectivity題材；其次，2021年疫情在疫苗有效且廣泛施打後平息， 民眾解除心理恐懼，會樂於出國旅遊和消費，因此有利於觀光旅遊業、飯店業，零售業、民航運輸業等re-opening題材以及依賴觀光產業的國家的表現。所以會持續留意類股輪動包括行業、地區。

「鉅亨買基金」總經理張榮仁認為，2020年表現最佳的股票大都屬於抗疫有成，業績非但沒有受到疫情影響，反而還受益於封鎖而有所成長的產業。但隨著疫苗陸續研發成功，2021年將轉換成生活恢復正常的題材，先前受影響而大跌的資產都有機會領漲。

隨著疫苗順利開發，使經濟復甦前景更加明朗，張榮仁表示，先前聯準會透過新的貨幣政策框架，將失業率的重要性提高，現在又迎來重視失業率的財政部長，2021年美國勞動市場可望進一步復甦並推升需求，除了美國小型類股將直接受惠外，原物料與能源價格同樣也會走升，與兩者關聯度較高且2020年表現較落後的拉丁美洲與俄羅斯股市則大有機會。

在補漲標的中，野村投信表示，以區域而言，隨著疫苗問世，景氣 恢復成長動能，新興市場將恢復爆發力。此外，能源、原物料商品及 相關類股亦有落後補漲的機會。

安本標準投信看好汽車、零售、旅遊、觀光等非必需消費品類股或工業類股等類股，該投信表示，因景氣回溫，資金將有機會改往這 些景氣循環類股輪動；另外，在經濟復甦之後，新興市場債價格相對便宜也是可以留意標的。

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