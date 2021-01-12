油漲無用！能源基金還是「這款」最好

沙國元月之後意外宣佈將擴大減產、加上美國原油庫存大降，推升油價大漲，使得能源相關基金今年來出現一波彈升，然而綠色（替代）能源基金彈幅仍比能源基金大，因此，買能源基金依然是綠色環保最佳。

富蘭克林投顧表示，沙國意外擴大減產動作大幅提振市場情緒，美國能源資訊局(EIA)公佈截至2021年元月1日為止一周，美國原油庫存下滑800萬桶、連4周下滑且幅度超出市場預期，此外美國民主黨贏得參院掌控權引發後續將有更大規模刺激政策的樂觀預期，將提振原油需求前景，供需面均有利多消息激勵油價大漲，西德州近月原油期貨價格上周線上漲4.76％，使得和油價連動高的能源基金周績效大走高，不過，近一年績效卻是涇渭分明，綠色能源基金依然勝出。

根據晨星基金統計，截至2021年元月8日為止，近一年績效前5名能源相關基金分別為百達環保能源、貝萊德全球可持續能源基金、

KBI替代能源解決方案基金、瑞萬通博基金-未來資源基金以及貝萊德世界礦業基金 A2等報酬率62～48％；然績效最後五名能源基金年報酬率不但負報酬率而且跌幅都達二位數，因此，同樣是資源基金年報酬率差異逾90％。

儘管法人認為2021年油價可望比2020年佳，然而環保、綠色能源是中長期趨勢，因此，相關基金可能有較佳的表現。

百達投顧表示，最近環保能源政策不斷推出，也讓相關題材受惠，百達看好這是未來幾年持續火熱的題材。過去幾個月，繼美國新任總統拜登的能源政策為環保能源注入強心針之後，英國更於去年11月底宣布政府120億英鎊、私部門360億英鎊的「綠色產業革命」計畫，加速英國經濟進入零碳排放時代。

英國合計480億英鎊的計畫，預計將創造25萬個綠色就業機會，其中最關鍵的兩個政策包含離岸風電在2030年以前，創造4倍的發電容量達40GW，該發電量等同於整體英國家庭的耗電量。另外，在2030年以前，將完全禁止燃油車銷售，意即在9年之後，所以英國銷售的車款將全是電動車，相關政策預算將用於電動車銷售補貼、設立充電站與電動車研發。

此外，過去幾個月已有中國、日本、韓國、歐盟相繼宣布其環保能源政策，美國與英國兩大主要經濟體加入，將促進環保能源產業加速發展。因此，百達投顧指出，全球對於環保能源的關注與政策規劃在今年出現明顯轉折，使得綠建築、電動車、再生能源等泛環保能源題材普遍受惠，投資者可留意相關長期商機。

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