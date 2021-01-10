2021債市展望！殭屍退散 這樣挑不踩雷

新型冠狀病毒在2020年突然來襲，全球主要經濟體央行被迫祭出超強力寬鬆政策措施來對經濟伸出援手。圖／美聯社

今年因新冠肺炎疫情爆發，各國政府與央行紛紛靠「印鈔」這款特效藥，試圖拯救金融市場與經濟表現，吃完特效藥產生的後遺症，可能在2021年出現。在債市的部分，富邦金、大拇哥投顧都提醒投資人，必須特別小心因大撒錢而續命的殭屍企業，以免投資踩雷。

今年初因為疫情的關係，各國政府陸續實施封城鎖國等防疫措施，重創上半年全球經濟表現，為解決市場流動性不足加上經濟急速萎縮的問題，包括美國聯準會、歐洲央行、日本央行等主要央行先後宣佈「無限量購債」政策，用前所未有的速度挹注市場資金，其他國家央行也同步大幅降息刺激經濟。

此外，各國政府也推出各項緊急紓困方案，以發放現金、提供失業補助、企業融資擔保等措施，試圖減緩疫情對實體經濟造成的嚴重傷害。眼前看來，這樣明快的處理方式，似乎發揮了效果，但富邦金控首席經濟學家羅瑋示警：「許多僵屍企業因市場資金寬鬆獲得續命機會，2021年投資公司債或高收益債券必須小心謹慎。」

同樣對2021年債市持較悲觀態度的還有大拇哥投顧，大拇哥投顧分析，近期信用債市的價格幾乎回到疫情前水準，利差大幅收斂，展望2021年信用債市場的流動性及降評風險的脆弱性偏高。

大拇哥投顧以投資等級信用債為例分析，這些高評級公司債務高，但受惠寬鬆貨幣政策享有低利息支出，一旦遇上盈餘下滑或利率水準上揚的利空衝擊，將面臨信評遭降的風險。而高收益債的發行公司更是需錢孔急，在公司債市場大量籌資，但若將這些企業拿來與美國標普500企業相比，高收債發行公司的長期產業趨勢遠遠不及標普500企業，投資人踩雷的風險提升。

儘管多家金控、投信、投顧皆定調2021年市場股優於債，但對許多高資產客戶來說，債券部位還是能在波動的市場中提供一定的保護力，要如何挑選債券才不容易踩雷呢？富達國際全球解決方案及多重資產主管Henk-Jan Rikkerink建議：「若貨幣政策仍保持高度寬鬆，且財政政策的力道相對溫和，市場尋求收益的趨勢將於2021年加劇，考慮到信貸基本面及較強的地區經濟成長，我們相對較看好亞洲高收益債券。

歐義銳榮總代理第一金投信則是以美元走勢來推敲，根據過去美元與新興債市關係發現，當美元走弱時，新興美元債或本地貨幣債都呈現上漲表現。以近4次美元指數走弱時為例，當美元指數平均下跌15.1%時，新興美元債、本地債則分別上漲21.07%與23.28%。

若從資金面來看，累計近一周，新興市場債流入近30億美元，第一金投信認為，在歐美各國央行持續寬鬆、紓困案推動及疫苗開始施打下，可能進一步加重美元跌勢，新興債市則相對有表現空間。

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