2021債市展望！殭屍退散 這樣挑不踩雷

今年因新冠肺炎疫情爆發，各國政府與央行紛紛靠「印鈔」這款特效藥，試圖拯救金融市場與經濟表現，吃完特效藥產生的後遺症，可能在2021年出現。在債市的部分，富邦金、大拇哥投顧都提醒投資人，必須特別小心因大撒錢而續命的殭屍企業，以免投資踩雷。

今年初因為疫情的關係，各國政府陸續實施封城鎖國等防疫措施，重創上半年全球經濟表現，為解決市場流動性不足加上經濟急速萎縮的問題，包括美國聯準會、歐洲央行、日本央行等主要央行先後宣佈「無限量購債」政策，用前所未有的速度挹注市場資金，其他國家央行也同步大幅降息刺激經濟。

此外，各國政府也推出各項緊急紓困方案，以發放現金、提供失業補助、企業融資擔保等措施，試圖減緩疫情對實體經濟造成的嚴重傷害。眼前看來，這樣明快的處理方式，似乎發揮了效果，但富邦金控首席經濟學家羅瑋示警：「許多僵屍企業因市場資金寬鬆獲得續命機會，2021年投資公司債或高收益債券必須小心謹慎。」

同樣對2021年債市持較悲觀態度的還有大拇哥投顧，大拇哥投顧分析，近期信用債市的價格幾乎回到疫情前水準，利差大幅收斂，展望2021年信用債市場的流動性及降評風險的脆弱性偏高。

大拇哥投顧以投資等級信用債為例分析，這些高評級公司債務高，但受惠寬鬆貨幣政策享有低利息支出，一旦遇上盈餘下滑或利率水準上揚的利空衝擊，將面臨信評遭降的風險。而高收益債的發行公司更是需錢孔急，在公司債市場大量籌資，但若將這些企業拿來與美國標普500企業相比，高收債發行公司的長期產業趨勢遠遠不及標普500企業，投資人踩雷的風險提升。

儘管多家金控、投信、投顧皆定調2021年市場股優於債，但對許多高資產客戶來說，債券部位還是能在波動的市場中提供一定的保護力，要如何挑選債券才不容易踩雷呢？富達國際全球解決方案及多重資產主管Henk-Jan Rikkerink建議：「若貨幣政策仍保持高度寬鬆，且財政政策的力道相對溫和，市場尋求收益的趨勢將於2021年加劇，考慮到信貸基本面及較強的地區經濟成長，我們相對較看好亞洲高收益債券。」

歐義銳榮總代理第一金投信則是以美元走勢來推敲，根據過去美元與新興債市關係發現，當美元走弱時，新興美元債或本地貨幣債都呈現上漲表現。以近4次美元指數走弱時為例，當美元指數平均下跌15.1%時，新興美元債、本地債則分別上漲21.07%與23.28%。

若從資金面來看，累計近一周，新興市場債流入近30億美元，第一金投信認為，在歐美各國央行持續寬鬆、紓困案推動及疫苗開始施打下，可能進一步加重美元跌勢，新興債市則相對有表現空間。

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