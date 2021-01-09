誰說ETF表現溫吞？這10檔2020大爆衝！

2020年投資市場在全球央行大印鈔下表現亮眼，回顧2020年所有掛牌ETF的表現，漲幅最多的一檔繳出飆漲91.37%的成績，漲勢更勝2020年的飆股聯發科（漲幅68.97%），而漲幅排名第二與第三的ETF也分別有52.15%與46.95%的漲勢，顛覆過往投資人認為ETF因為風險分散，報酬相對溫吞的想法。

2020年的ETF市場熱鬧滾滾，若以績效來看，表現前十強的ETF都有超過3成以上的漲幅，且由科技式主題ETF橫掃績效榜，績效前三強分別為統一FANG+（00757）、富邦科技（0052）、富邦深100（00693）。

有趣的是，績效前三名的ETF分別代表著美國科技、台灣科技與中國科技族群。富邦投信量化及指數投資部主管呂其倫表示：「這個結果很符合2020年的趨勢，大家因為嚴重的疫情都待都在家用3C產品，包括半導體與科技相關的產業表現自然好。」

以統一FANG+ ETF來看，主要持股為蘋果、亞馬遜、臉書、網飛、谷歌、特斯拉、輝達、推特、阿里巴巴及百度，由於這些美國科技巨擘在2020年皆受惠疫情拉動的在家工作與在家上班熱潮，加上這檔ETF目前僅有10檔成分股，資金相對集中，因此績效異軍突起，逾90%的漲幅不但打敗聯發科，更直逼2020年漲幅達99.31%的欣興。

而拿下績效亞軍位置的則是富邦科技ETF，由於2020年台積電股價繳出逾5成的漲幅，富邦科技ETF又有約7成的持股權重壓在台積電上，因此市場有「買不起台積電，可以買富邦科技ETF來參與」的聲浪出現，讓該檔ETF在2020年規模增加逾15億元，規模成長達65%。

排名第三的同樣為富邦投信推出的富邦深100 ETF，呂其倫解釋，這檔ETF表彰的是中國新經濟的表現，成分與富邦科技ETF相比較混搭，除了立訊、海康威視這些科技股外，還包含賣白酒的五糧液、搶進特斯拉供應鏈的新能源股寧德時代，以及醫療股邁瑞醫療與愛爾眼科等。

呂其倫說明，醫療與新能源產業在2020年表現強是眾所皆知，在五糧液的部分，主要是因為疫情對中國高端消費的影響較不嚴重，尤其在經濟活動慢慢恢復後，中國奢侈品消費也很快恢復，帶動五糧液股價漲幅。

2020年科技ETF表現最強 專家：2021年還有戲唱

至於已經在2020年有高報酬表現的ETF，2021年究竟還能不能追呢？統一FANG+ ETF經理人袁永騰分析，儘管近期美股因長假效應與科技股漲多而步入盤整，但著眼於2021年，美國可望通過新一輪紓困，聯準會主席鮑威爾維持超低利率與無限寬鬆政策的態度堅定，預估股市仍將延續大資金行情。

袁永騰接著說明：「加上疫苗開打，2021年美股主要指數獲利成長率都有雙位數，根據彭博預估，FANG+尖牙股指數明年度獲利成長率25.43%，依然優於大盤標普500指數的22.3%。預估2021年各類股將健康輪動，建議投資人心態應該偏多，若遇到市場回檔都是中長線買點。」

呂其倫也分析，想要靠疫苗控制疫情還需要一段時間，可能要拖到2021年下半年才有機會，因此科技股受惠的趨勢還會持續一陣子，「2021年投資人如果想買進主題式ETF，科技主題的ETF仍為首選。」

（林韋伶）

文章來源：今周刊

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