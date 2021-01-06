恒生科技指數基金 聚焦新經濟

疫情改變人類生活，更徹底翻轉產業趨勢，2020年疫情催生數位轉型，造就那斯達克指數狂飆，法人觀察，2020年全球股市在新冠疫情拖累下，唯獨與科技相關指數能脫穎而出，根據恒生指數公司2020年總結報告資料顯示，香港的恒生指數及恒生中國企業指數分別下滑3.4％及3.8％，但以科技股掛帥，尤其聚焦新經濟的恒生科技指數，依回溯資料統計，飆升78.7％，在香港資本市場表現一枝獨秀，可用相關基金搶搭商機。

新光恒生科技指數基金經理人牟宗堯表示，香港過去為國際金融重鎮之一，更是大陸對外的門戶及外資進入中國的橋頭堡，作為亞洲金融樞紐地位無可取代，加上港交所，在2018年改革上市制度後，近年來更加速發展「立足中國」、「連接全」及「擁抱科技」三大戰略，推出一系列優化措施，進一步提升香港作交易及金融投資中心的競爭力和吸引力，2020年11月更宣布推出全新的線上服務平台「FINI」，簡化企業在香港首次公開招股的結算程序，未來新股從定價到上市，縮短至最短一個營業日，結算周期減省高達八成，投資者可更快的進行交易，降低市場風險，提升整體效率。

牟宗堯預估，FINI是港交所「戰略規劃2019～2021」中的重要計劃，擁抱科技又是港交所的核心戰略之一，FINI這項創新計劃，凸顯香港新股募資市場進入數位化時代，同時，港交所在2018年改革上市制度後，更多元化的香港資本市場，吸引不少新股來港作為主要上市及第二上市的離岸掛牌首選，2020年香港資本市場更是火熱，港股迎來一批批新科技企業掛牌上市，包括阿里巴巴、網易、京東等相繼回港上市，對港股帶來質變與量變。

中信中國50（00752）經理人詹佳表示，大陸復甦程度相較其他國家要好，根據國際貨幣基金預測，經濟成長率上看8％，遙遙領先其他全球主要經濟體，使大陸股市別具吸引力，其中，資本市場開放程度愈高的港股受益更深。另一方面，AH股折溢價比一直處於高檔，加上愈來愈多的中概股回港二次上市，種種皆使港股發展更令人充滿想像空間。