揮別最壞 2021上半年掌握3E策略致勝

2021年隨疫苗施打，最壞及最恐慌情況已過，全球景氣有望逐漸走出陰霾、企業獲利獲得修復，有助風險性資產表現，尤其低利環境延續，展望上半年投資方向，投信建議，掌握3E投資策略，追求成長、擁抱收益及更靈活因應。

所謂3E策略，即Emerging market經濟動能更強的新興市場來追求積極成長機會，如台股、大中華、印度基金。Expected regular income優質固收資產掌握穩健收益，如金融債基金、優先順位高收益債基金。Embrace multi asset多元資產配置靈活因應，搭載跨國組合平衡基金或目標風險組合基金。

群益中國新機會基金經理人洪玉婷表示，隨大陸景氣逐季復甦、企業盈利預期改善，中美對峙局勢有望和緩，大陸中長期經濟發展明確目標及相關政策支持，後市表現值得期待，關注新能源、科技、醫藥、消費等。

日盛中國戰略A股基金經理人黃上修指出，2020年A股抵禦疫情衝擊，交出好表現，主要指數全面超越全球其他指數，12月大、中型企業PMI維持擴張趨勢，經濟穩定復甦中，2021年基本面預期逐步改善抬升市場底線，增量資金緩慢入場，A股行情仍看好。

群益印度中小基金經理人林光佑認為，印度疫情未更嚴峻，經濟處復甦軌道，製造業和服務業PMI好轉至擴張程度，後市經濟活動持續改善、企業獲利預估獲得上修，且資金流入，搭配印度政府經濟紓困和振興措施，對印度股市正面支撐。

安本標準投信分析，印度流動性在年初大幅注入、油價回升推動通膨，雙重變化使其央行不傾向大幅改變貨幣政策，未來可能方向是持續穩定盧比，以匯率減低輸入性通膨壓力，且這段期間建構龐大外匯準備，相對儲備充裕銀彈，有利經濟基本面。

群益全球策略收益金融債券基金經理人徐建華強調，負利率資產規模攀升，資金追逐收益態勢不變，金融次順位債具投資級信評，殖利率優於一般投資級債，且受各國主管機關嚴格監管，營運體質都穩健，有利掌握收益及資產品質標的。