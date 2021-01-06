新藥加速核准 醫療業獲利靚

肺炎疫苗在各大藥廠研發進度與全球施打進度受關注，投信法人指出，為了因應新冠病毒可能造成臨床實驗進度的延遲，美國食品藥品監督管理局（FDA）對於新藥審核標準放寬並加速放行，隨新藥上市帶動獲利成長，對於醫療產業而言是一大利多。

保德信全球醫療生化基金經理人江宜虔指出，根據統計，2020年FDA核准上市的藥品高達53項，僅次於2018年歷史新高紀錄的59項，且自2014年以來，FDA核准的藥品數持續攀升，明顯見到加速核准趨勢，預期此一趨勢在疫情催化下將延續。

以2020年FDA共批准六項新興治療藥物，包括基因療法、細胞療法等，甚至在有孤兒藥資格的新興療法獲批數目高達32個，占全年批准新藥的六成，比例創十年來新高，皆顯示美國對藥品創新的積極鼓勵態度，有利醫療產業成長。

群益全球關鍵生技基金經理人蔡詠裕表示，生技醫療股在當前市場對疫苗和治療藥物殷切期盼下，持續吸引市場目光。疫苗陸續獲得批准，2021第一、二季投放市場，疫苗年內可望投入使用，歐美上半年或可實現群體免疫，疫苗及藥物發展有趨於明朗之勢，整體生技健護類股仍有漲勢可期。

整體而言，在企業併購熱潮不斷，加上新藥核准速度逐季增溫，皆利於醫療生技類股後市表現。此外，生技產業長線看好，相較消費性電子遇到瓶頸，醫療生技產業的創新能量源源不絕，未來數年產業成長性可望居產業之冠。

投信法人分析，本次打頭陣的輝瑞、Moderna疫苗皆採用MRNA創新技術，造就新冠肺炎疫苗超乎預期的進度，也激發市場對生技產業龐大創新潛能的投資興趣，根據統計，2020年生技產業新上市（IPO）規模較2019年大增233％，不論IPO件數或規模皆創下2000年以來新高，預期在產業創新動能持續爆發，以及市場投資熱度強勁支撐下，今年生技產業的IPO熱潮將持續延燒。

若有意參與生技類股的成長列車，投信法人建議，在生技醫療中，以醫療類股兼具堅實成長動能及疫情相關題材，中長期展望良好，且若同時考量股價及獲利能力，即以指數本益比相較，醫療產業相對整體股價指數長期平均溢價達7.4％，顯示市場對於醫療類股的前景展望持續看俏。