台灣半導體指數發布 成分股計132檔

半導體為臺灣經濟發展的重要產業，在全球扮演舉足輕重的角色，台灣指數公司編製的台灣全市場半導體指數，自1月4日起於指數公司官網揭示收盤指數值。成分股計有132檔，含蓋上市及上市半導體重要個股。

台灣指數公司表示，台灣半導體指數可反映國內半導體產業股票行情波動的軌跡，為具可投資性的標竿指數，亦可結合主題或投資因子等不同選股方法，協助機構法人設計具有主題特色之指數金融商品，包括ETF、ETN、基金、期權或店頭商品等，提供投資人更多樣化的指數化投資工具。

該指數成分股檔數不固定，目前為132檔，涵蓋半導體產業市值比重約99.92％，指數權重前十大成分股為台積電、聯發科、聯電、日月光投控、矽力-KY、瑞昱、聯詠、穩懋、環球晶及世界。

台灣半導體指數自台灣全市場指數成分股中，篩選上市、上櫃市場中產業分類屬「半導體業」者，採自由流通市值加權方法計算指數，同時為維持指數分散性，設計個股權重上限30％，前五大成分股權重合計不超過60％。

台灣半導體指數成分股與台灣全市場指數一樣，每年3月、6月、9月及12月定期檢視成分股並調整一次，指數公司利用歷史資料模擬指數編製規則進行指數回溯，以規模、流動性及分散性等條件篩選。

台灣半導體指數截至109年10月底，近1年累積報酬率41.12％及近五年累計報酬率191.71％，表現均優於大盤指數（14.38％及78.60％）及上市電子指數（27.54％及120.55％）。

根據世界半導體貿易統計組織（WSTS）預估，109年全年半導體產值約4,260億美元（約新台幣12.78兆元）；工研院產科國際所（IEK）也預估，109年台灣半導體產業產值規模達新台幣3.21兆元，較108年成長20.7％，居全球供應鏈之核心地位，廣受國內外投資人矚目。