2020最強基金 3檔賺一倍

2020年明星基金出列！2020年的金融市場，計有50檔境內外基金投資報酬率逾50％，其中20檔報酬率更超過六成，更有三檔共同基金績效翻倍，分別是法巴能源轉型股票基金、摩根士丹利美國增長基金及安聯AI人工智慧基金，可說是明星基金中的明星。

2020年共同基金市場可說是「逆轉勝」，不少股票基金甚至締造出近年相當罕見的大獲利。在2020年第一季時，因新冠肺炎疫情蔓延全球，境內外共同基金幾乎全盤皆墨，當時股票基金中只有3檔為正值且皆為大中華基金；但到了年底，只剩不到一成五的股票呈現負報酬率，在有獲利的股票基金中，不但有50檔績效超過50％，而且六成五以上的股票基金報酬率都逾10％。

報酬率前50名共同基金中分屬四大類─美國、中國（大中華）、科技及環境保護（替代能源）等。對2021年全球股票投資展望，儘管疫情仍在，但市場錢太多，金融市場依然會熱鬧滾滾，基金經理人坦言，2021年操作難度大增，因2020年有些個股波段漲幅都不小，未來要續持有或換股都得再「細思量」。

2021年科技前景，安聯AI人工智慧基金經理團隊認為，疫情帶來五大新科技趨勢，AI技術功不可沒。從2021年第一季開始，美國應會有刺激政策陸續推出，加上聯準會持續提供市場大量流動性及疫苗可望開始施打，全球經濟有望持續復甦。從評價面來看，2021年AI相關評價面將逐漸回到合理水準，盈餘殖利率顯示股市評價仍在合理範圍。

在2020年表現相對出色的大中華股市，群益華夏盛世基金經理人謝天翎表示，大陸疫情相對早取得控制，內、外需求兩旺下表現更加亮眼，由於海外疫情復燃，市場更加依賴中國的製造專長，使經濟動能加速升溫。因此，在基本面、政策面助攻下，股市表現仍可期，長期看好確定性高的科技和消費產業。