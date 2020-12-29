大中華基金 九成績效贏大盤

回顧2020年的市場黑馬，以美股漲幅居首，其次就是大陸股市，帶動大中華基金績效跟著水漲船高。今年來陸股漲勢鮮明，深圳綜合指數大漲逾三成，滬深300指數也上漲23％，在多頭行情的環境中，主動選股的大中華基金績效更為傲人，統計今年度31檔國內投信發行的大中華基金平均報酬率高達39％，若以滬深300指數為基準，有近九成、27檔大中華基金績效勝過同期大盤表現，前十強基金報酬率更是自45％起跳。



保德信投信指出，隨著法規日趨開放，每一檔大中華基金的投資哲學都不盡相同，看好未來大陸股市長線看升趨勢未改變，建議不妨聚焦持有A股純度高、以法人資金偏好的大型股為主要標的大中華基金為優選。



保德信中國品牌基金經理人許智洋指出，鑑於大陸資本市場逐步開放，外資及境內專業機構投資人占比逐步升高，將是驅動A股市場更加健全及穩定的來源，且外資及法人機構選股往往著重於業績表現優異的個股，可預期長期營收穩定的大型股將吸引資金活水挹注，成為首要受惠族群。



再者，今年下半年大陸基金發行熱度升溫，預估全年偏股基金增量規模上看兆元人民幣，而經理人選股方式，將著重於業績表現優異的個股，可預期大型股亦為境內主力資金首要的配置標的。



統一強漢基金經理人林鴻益表示，現階段全球主要央行維持極低利率，由於美元走弱趨勢不變，對於新興市場有利，尤以大陸市場對國際投資者最具吸引力，在資金大熱潮時代，股市走勢不能再用過去經驗判斷，不需預設上漲空間。



投資題材上，以景氣復甦受惠股、長期趨勢成長股、十四五規劃為三大投資主軸，包括內需消費、地產相關、工程機械、電動車、新能源、半導體及5G與物聯網相關的商機，都有表現空間，由於行業內公司差異加大，選股更重於選市。



進入2021年，由於目前美、中及主要市場的企業庫存普遍處於偏低水準，隨著全球景氣復甦，大陸的內外需將繼續接力帶動經濟成長，A股獲利可望加速修復，並且再創一波成長高峰。而從貨幣供給數據顯示，企業信心與投資意願也逐步增強，意味股市仍有上升動能。