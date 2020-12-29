利多助漲 新興債近月最亮眼

新興市場債近一個月表現亮眼，美林全球新興市場債指數上漲2.4％，漲幅比全球高收益債、美國高收益債、投資等級債還大。法人表示，新興債近一個月表現突出，主要是因為利差仍具收縮空間，弱勢美元有助緩減新興市場債務壓力，加上明年經濟復甦反彈預期，原物料漲勢強勁，有助新興市場表現，投資人不妨考慮分批入場布局。



中國信託雄鷹新興市場債券基金經理人房旼表示，聯準會低利率政策將維持數年，美元指數預料仍有下調空間，就過往經驗來看，弱美元有利新興市場出口，有助經濟復甦。



另一方面新興市場債利率仍高於成熟市場，相對具有吸引力，以新興市場主權債來說，目前到期收益率約6％，明顯高於成熟市場，吸引市場資金流入，根據JP Morgan預估，明年新興市場債市吸引的資金仍上看600億美元，高於近十年平均的470億美元。



房旼指出，受惠明年全球經濟復甦，需求將強力提升，原物料已經率先展開反彈行情，多數貴金屬價格已經高於疫情前水準，但新興債利差仍未回到疫前水平，意味新興債利差仍存在緊縮空間。



歐義銳榮總代理第一金投信指出，疫情持續肆虐，但多家藥廠疫苗陸續問市，英、美兩國已開始施打疫苗，疫情在中短期內有機會出現轉折；加上，歐美各國政府從財政、貨幣政策雙管齊下，延續金融市場寬鬆環境，將推動資金持續湧向新興市場等風險性資產。



尤其美元走勢疲弱，美元指數目前處於90左右位置，為2018年4月以來新低，顯示投資人明顯拋售美國公債等避險性資產。



而觀察過去，當美元走弱時，新興債都呈現上漲表現。以近四次經驗為例，美元指數平均下跌15.1％，新興債平均上漲20％以上。



瑞銀、摩根士丹利、花旗、高盛等華爾街大行都預測，未來避險情緒消退，明年美元還有進一步走貶的空間，將有利新興債市表現。