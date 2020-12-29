新冠病毒變異 宅經濟再發威

疫情撼動全球股市，卻再度引爆宅經濟大商機，帶動相關的健康瘦身、寵物毛孩、電競、AI人工智慧等相關指數。投信法人認為，全球疫情仍居高不下，正迫使各國政府採取嚴格防疫措施，將持續嘉惠「宅經濟」產業，成為市場吸睛焦點。

第一金全球Fitness健康瘦身基金經理人常李奕翰表示，今年來，數十億人無法外出或遠行，但為追求健康，轉而在家運動，讓家用健身器材市場大發利市。美國大型健身器材業者Peloton即傳出腳踏車、跑步機賣到缺貨，產能趕不上強勁需求，因此宣布，將以4.2億美元收購器材製造商Precor，以補足貨源。

研究機構The Business Research Company預估，今年全球家用健身設備銷售金額將成長40％，為過去的十倍。除健身外，寵物、電競需求同樣大爆發。

第一金全球Pet毛小孩基金經理人許書豪表示，疫情讓更多人領養寵物，也有更多時間與毛孩相處，而且因為擔心工廠停工，所以採購大量的飼料與用品；寵物美容、醫院則提供線上養護課程、問診服務，讓寵物經濟發展速度加快。

第一金全球eSports電競基金經理人陳世杰表示，今年運動賽事慘不忍睹，NBA、MLB都陷入虧損壓力，電競觀賽熱度卻創新高，熱門的「英雄聯盟」單場吸引最高240萬名觀眾收看。人潮帶來錢潮，預估電玩遊戲今年銷售將衝上1,800億美元，成為宅經濟下的搖錢樹。

陳世杰認為，目前新增確診人數居高不下，英國更傳出具高度傳染力的新變種，迫使各國政府加強防疫措施，如強化邊境管制、延長居家隔離時間，勢必刺激更多的宅經濟需求，商機、股價都將同步爆發。

安本標準投信投資長彭炫通分析，仍然偏好風險性資產，但需要精挑細選。以區域來說，除了美國之外，亞洲率先走出疫情陰霾，企業獲利前景更為明確，再加上受惠於結構性成長因素，像是5G、自動駕駛、人工智慧和自動化等科技發展，又或是日益富裕的中產階級的消費動能，都有助於推升市場表現。

台新智慧生活基金經理人蘇聖峰表示，科技股仍是未來美股上攻的領頭羊，除了基本面成長相對強勁外，產業趨勢確立、題材性佳，亦是深獲買盤青睞主因。科技產業的利多發展半導體已形成結構性牛市；企業支出從谷底反彈；全球製造業PMI持續復甦，工具機和自動化產業復甦。