聯合國永續願景 SDGs資金加把勁

能確認依循永續發展作為的ESG、SDG，在全球TOP300資產管理公司的資產配置中，至今僅有13％的投資配置相關，最有發展潛力的新興市場，資金注入也明顯短缺。

渣打集團全球企業機構暨商業銀行業務行政總裁顧世民（Simon Cooper）表示，民間的大規模投資動能、以及地區配置均衡，是達成2030年聯合國永續願景的關鍵，「現在就是採取行動的最佳時機」。

聯合國倡議的永續發展目標（Sustainable Development Goals, SDGs）共有17項，呼籲世界各國在追求經濟發展的同時也應保護地球，2015年提出、並以2030年為期程。為理解ESG、SDG議題在投資市場的現況，渣打集團進行「50兆大哉問」的調查，鎖定總管理資產高達50兆美元的全球前三百家資產管理公司。

渣打集團調查結果，ESG大勝SDG，有81％的受訪者表示在投資時會將ESG等面向納入考量，與「聯合國永續發展目標」SDG相關投資金額，並沒有因此明顯成長，在50兆美元的資產中僅有13％的投資與SDG有關，且而有20％受訪者坦承並不了解「聯合國永續發展目標」的內容。

渣打銀行指出，距離原定議程僅剩下十年時間，實際落實情況看來需要強化，包括缺乏足夠投資的資金予以改善各項SDGs，或是主要投資仍集中在歐美已開發地區，新興市場或未開發地區普遍面臨資金不足，導致無法實現永續發展。

統整「50兆大哉問」受訪的投信業、資產管理公司意見，認為如果能解決下列五大問題，應該可以實際鼓勵增加SDGs的相關投資：一、符合監理法規鼓勵原則的投資產品；二、相關投資有較友善的稅務制度；三、相關投資的投資績效能被證明；四、更有效衡量投資績效與影響力的數據及工具；五、市場或個人投資者提出相關的投資需求，能形成主流投資方向。