搶賺年終！這檔高股息年化配息上看雙位數

年終將至，搶賺年終財靠存股基金。國泰投信24日指出，成立近半年的國泰台灣高股息基金2020年7月成立以來至12月23日漲幅達15.13％、過去三個月更達18％，2021年1月即將進行首次半年配，1月4日前進場的投資人都可參與配息。截至2020年12月23日止，該基金淨值達11.42元，若是淨值能維持在10元以上就會進行配息，年化配息率上看雙位數。

為何績效能大幅超越大盤與同類基金？國泰台灣高股息基金經理章錦正指出，除了量化模型選股之外，該基金還運用選擇權來作增益與避險策略，讓投資人可在風險最低的情況下獲得穩定報酬、安心存股。

章錦正進一步指出，該基金會用選擇權做「賣出買權、買進賣權」的操作。「賣出買權」的好處是當大盤盤整或小跌時，基金仍能額外獲利，有「類避險基金」的功能追求絕對報酬效果。

「買進賣權」則是可以避掉台股發生系統性風險。章錦正舉例，像是2008年金融海嘯、2020年3月疫情衝擊全球震盪的情況下，都可確保基金跌幅不會過大，像今年3月大盤跌3成，但國泰台灣高股息基金回測結果只有跌5％，「也就是幫投資組合買保險」的策略。

章錦正指出，買選擇權，雖然絕大部分時間會付出權利金成本，但成本一年不到0.5％，萬一「出險」時就可彌補損失，將基金的最大跌幅控制在10％，以2020年來看，成立五個月來最大跌幅都在5％以內。

章錦正表示，國泰台灣高股息基金目前前十大持股包括：台積電、聯電、台達電、環球晶、萬海、第一金、兆豐金，含括電子、航運、金融等。