市場風險降溫 陸高收債有看頭

投信法人指出，大陸國企違約衝擊波暫告緩解，年關將至，人行送暖為市場注入強心劑，為市場風險再降溫，大陸高收債後市看俏。

日盛中國高收益債券基金經理人林邦傑表示，截至2020年10月，大陸百強房企單月累計實現銷售額達到人民幣12,847億元，同比上升21.5％，市場表現亮眼，在居民購房需求持續釋放之際，供需兩旺現象有望繼續，房地產銷售預計持續表現優異，加上大陸經濟持續復甦，且力道強勁，可望提供大陸高收債表現力道。

台新ESG新興市場債券基金經理人尹晟龢表示，就現況分析，大陸地產開發商在Covid-19期間展示了其強大的應變能力，部分開發商在2020年的銷售同比甚至增長約10％。與其他工業部門相比，大陸地產開發商財務更加透明和靈活，當總體環境停滯不前時，很容易放慢土地收購的速度，提高財務操作彈性。

尹晟龢指出，在強大的境內銀行系統和債券市場支持下，大陸地產開發商獲得融資的途徑很廣，短期大陸官方政策放鬆使地產商受益，而就長期而言，地產商還受益於城市化長期發展的趨勢和收入增長。整體來看，大陸和成熟國家的復甦為新興市場提供更好的外部環境，使亞洲出口復甦將支撐大宗商品價格下行壓力應較小。

安本標準投資管理認為，大陸公債為A股投資人提供了最佳的避險管道，大陸公債及A股市場可以互相減輕彼此的短期風險，並同時潛在的創造可能的長期正報酬，其與S&P500以及美國國庫券的長期以來的相關性並沒有不同。儘管市場預期大陸債券納入富時羅素編製的世界公債指數（WGBI）後，將吸引更多被動資金投入，但大陸債券的獨特性，更是值得投資人多加關注。

歐義銳榮新興市場債券基金總代理第一金投信指出，新興市場明年債務到期總量預期只有2,690億美元，僅較今年增長8％，新增量較過去一年減半，主要是因為多數企業以提前買回等方式，減輕債務，整體風險處於可控狀態。