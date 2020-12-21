印、越股中長線樂觀 買氣夯

台美央行持續寬鬆，然美股上周下跌，市場推論應為漲多回檔。隨著耶誕假期將至，台股相對回到內資盤，儘管成交量相對縮小，但仍穩站萬四關卡。統計至2020年12月19日，印度股市已經連續12周獲得外資青睞，上周吸金14.2億美元，持續穩坐吸金王寶座；台股由賣超轉為買超，上周吸金3.9億美元位居吸金亞軍。



中國信託台灣活力基金經理人周俊宏表示，甫結束的聯準會FOMC會議透露目前美股估值未過高，等於為市場長期走勢掛保證。但短期來說，台股近日陷入高檔盤整，成交量雖然平穩，但是上檔賣壓浮現，建議投資人操作無須過度積極，適度挑選基期低、中長期業績能見度高的個股為主。



周俊宏認為，近期面板產業為市場焦點，除了產業供需結構改善，近期由於居家工作熱度不減，目前通路及品牌廠庫存仍偏低，客戶積極拉貨，市場報價持續上漲，「重建庫存」將是明年股市的重要題材。筆電面板仍供不應求，業績能見度可看到明年上半年，未來展望相當樂觀。



越南股市部分，中國信託越南機會基金經理人張晨瑋表示，胡志明指數近半年上漲逾兩成，權值股表現強勁，帶領胡志明指數來到近兩年半高點。雖然今年以來外資對越南股市仍站在賣方，但內資買氣越見熱絡。且越南利率處於歷史低點，將有利企業評價面成長，可望推升股市表現。建議投資者不妨定期定額方式入場，完整掌握越南中長期經濟發展潛力。



群益印度中小基金經理人林光佑表示，在疫苗研發傳出佳音後，市場對於疫情有望因此遏止，以及經濟活動能加速恢復正常持樂觀看法，帶動風險偏改善，新興股市也見得外資回補，印度股市便是其一，不是連續數周獲外資買超，Sensex指數近日更數度創下歷史高位。



後市來看，倘若疫情能因疫苗問世而明顯趨緩，對於印度經濟和產業活動改善勢必有所助益，加上印度政府也持續透過財政刺激措施給予支援，而美元弱勢格局亦有利於新興市場資產表現，因此對於印度後市表現仍不看淡。產業方面，可關注金融、可選消費以及原物料等族群表現。