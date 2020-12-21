新興債大反攻 奪債市吸金王

新興債持續上演大反攻，不僅下半年來僅一周流出，將連續吸金周數推進至第11周，上周更吸引國際資金淨流入18.55億美元，難得登上主要債券基金吸金王寶座，累計今年以來淨流入金額逾36億美元。不過，高收益債則連續第二周失血，上周再流出8億美元。投資級企業債券亦見12.55億美元的失血，連續第36周資金淨流入被迫喊停。

摩根新興市場債券型產品經理張瑜倫指出，美國聯準會12月例會決議維持聯邦基金利率於0％～0.25％目標區間和資產購買計畫不變，並延長針對海外美元流動性的流動性換匯措施和美債臨時回購措施（FIMA）至明年9月，以確保全球美元供應與美債市場平穩運行，且多數官員預計維持利率不變至2023年的看法。

張瑜倫分析，美國利率政策走向明朗有助於新興債資金動能，加上新興市場經濟重回成長軌道，亦有利新興市場債券信用利差進一步收斂，創造資本利得，搭配商品價格持續回溫，對向來倚賴商品出口為主的新興國家更形成消息面利多，國際資金看好新興債後市表現，連續11周進駐，上周再湧入18億美元，將新興債基金一舉拱上債市吸金王寶座。

展望後市，新興市場景氣預期持續升溫，新冠疫苗頻傳佳音，加上拜登接任總統態勢底定有利緩解移民議題，皆有助於推升新興市場債表現。此外，主要央行維持極低的利率政策，而新興美元債和新興本地債皆提供逾4％的到期殖利率，亦有助於持續吸引有收益需求的全球資金進一步回流新興市場債。

安聯投信海外投資首席許家豪表示，疫情雖隨著進入冬季似有再起之勢，但隨著疫苗於英美開始施打，加上各國寬鬆的貨幣及財政刺激政策支持，全球經濟持續朝向復甦方向邁進，新興市場相關資產明年表現可期。

從債券市場來看，美林新興市場公債指數目前可提供的收益率仍有4％以上，明顯優於全球公債的0.2％左右表現，為公債資產中的收益優等生，而在投資級債與高收益債的市場也是如此，故在投資組合中增加新興債券相關部位，有望提供較佳收益率。

許家豪表示，新興債利差的收斂往往與包括美股、美債及新興市場貨幣等資產的波動度有高度相關，每當此三類資產波動度降低時，新興市場債利差也往往會開始收斂。近期在美國總統大選局勢底定、疫苗獲得批准以及開始施打等正向因子的加持支撐下，上述三類資產的波動度自年初以來持續收緩，顯示新興市場債後市也可望有表現空間。