美股基金 連兩周淨流入居冠

新一輪財政紓困方案有望成功闖關，讓美股再登高，也同步反映在資金流向，根據最新統計，美股基金上周強勢吸金294.41億美元，創下今年第二高單周淨流入紀錄，且已連續兩周穩居全球股票基金吸金王的冠軍寶座。



今年美股前二大單周淨流入紀錄皆發生在第四季，第一高為11月初的單周淨流入金額324.65億美元，上周又創下第二高單周淨流入記錄，顯示美股第四季資金動能相當強勁。另一方面，受到英國脫歐過度期將於今年底前結束影響，同為成熟股市的歐股基金則轉流出8.51億美元。



至於新興市場上周資金動能也呈現分歧。全球新興市場基金和拉丁美洲基金持續受國際資金青睞，上周再分別吸金33.91億美元和0.88億美元，資金連續淨流入周數分別來到第11周和第7周。反觀新興歐非中東基金轉為0.73億美元的小幅失血，新興亞洲基金更已連兩周遭到資金調節。



摩根全球創新成長型產品經理陳若梅表示，根據最新12月的美國銀行（BofA）全球經理人調查，受到疫苗利多消息帶動，市場樂觀氣氛進一步揚升，全球基金經理人正逐漸增加股票部位，風險性資產（股票+商品）持有比重來到69％，為2011年2月以來高點，並同步降低現金部位，這也是經理人自2013年5月以來首度對現金採減碼配置，顯示現階段情緒面與風險偏好持續增溫，惟需留意短線拉回壓力。



此外，淨七成基金經理人認為，目前全球經濟正處於景氣復甦周期初升段，為2010年1月以來最高水準；並對整體市況非常樂觀，淨51％基金經理人看多股市，也同步來到2018年初以來的高點，其中小型股與價值股最受經理人青睞。



陳若梅表示，看好疫苗將於2021年第二季發揮效用，經理人對景氣與企業獲利看法同步正向提升，有近六成經理人看好新興市場是2021年最有機會表現領先的資產。整體而言，考量充沛流動性及經濟復甦步入初周期，股票相較於美債的風險溢酬仍具投資吸引力，中長期風險性資產仍可望續受青睞，建議採取多元配置，以穩健收益型資產核心布局，搭配美國、亞洲及新興市場股票來掌握循環輪動契機。



安聯收益成長多重資產基金經理人謝佳伶表示，疫情帶來之不確定性仍在，但經濟及企業基本面已開始逐漸改善，加上各府在財政及貨幣政策方面持續支持，經濟的回復有望加速。展望2021年，以美股指數為首的指標企業獲利續見改善，可望為風險性資產後續表現帶來助力，但與此同時，仍須留意來自地緣政治、疫情等面向的風險，及其可能對市場帶來的衝擊。



謝佳伶建議，投資時可持續以在全球市場中相對強勢的資產如美國股市作為核心，近期也可關注包括工業、原物料、能源及消費等受到經濟復甦帶動的景氣循環性產業。建議可與成長股、高息債等以適當比例搭配組成多重資產，藉由成長、緩跌及穩定金流等不同特性，讓資產在穩健中成長。