綠色金融 祭車貸、信用卡優惠

綠色金融不專美於企業金融，滙豐、星展在12月都在消費金融中推介。星展銀行（台灣）的「星展eco永續卡」因獲2020全球企業永續獎「最佳案例獎」肯定，於年底前推出限時辦卡優惠。滙豐（台灣）也首次與Tesla攜手推出限時刷卡購車方案，22日前豐信用卡卡友上網完成登錄，經由Tesla指定貴賓專屬網站，卡友單筆刷卡金額若達到最高車價的370萬元，一次就可以拿回49,200元的刷卡金回饋。



星展銀行（台灣）表示，這次的優惠是給年底之前辦卡的消費者，12月31日止，透過數位通路成功申辦「星展eco永續卡」，核卡後45天內刷卡累積滿台幣3千元，即享第一重首刷刷卡金1,500元回饋，若核卡後60天內刷卡累積滿台幣3萬元，即達陣第二重首刷刷卡金回饋，最高為新台幣3千元刷卡金。



「星展eco永續卡」的設計源自減塑概念，除了卡體材質使用可由生物分解的生質材料PLA，卡片加碼優惠多與綠色消費有關，首刷禮、消費禮遇等商品均結合了星展長期支持的社會企業夥伴，星展銀行（台灣）表示，銀行和客戶的往來通知也推無紙化，建議卡友註冊「星展 Card+ App」以便累積統計消費金額，並須申請信用卡電子對帳單，方可符合活動資格。



滙豐（台灣）商業銀行響應綠色低碳移動，首次與特斯拉（Tesla）電動車攜手，推出限時刷卡購車方案，12月22日前滙豐信用卡卡友上網完成登錄，經由Tesla指定貴賓專屬網站，提供卡友最方便的刷卡購車體驗。針對小資族也提供gogoro不限車款皆享12期分期零利率，滿額再享刷卡金回饋優惠。



基於滙豐台灣信用卡友的消費額度偏高，因此與電動車商的全新合作方案中，卡友單筆刷卡金額若達到最高車價的370萬元，一次就可以拿回49,200元的刷卡金回饋。滙豐（台灣）商業銀行資深副總裁黃至弘表示，此次刷卡優惠購買特斯拉電動車指定車款：Model X Long Rang Plus，可最高刷卡100萬元，Model S 全系列、Model X Long Range及Performance，則可以單筆刷卡金額，可刷卡的車款都是能馬上交車。