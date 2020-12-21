亞洲科技股 可望多頭續航

貝萊德智庫的專家普遍認為2021年標普500（S&P 500）指數將會強力反彈。不過，有更多的法人則相對看好亞洲，尤其是亞洲科技產業股。貝萊德智庫表示，有三成貝萊德智庫專家認為科技及非必需性消費類別的表現將會是2021年的兩大驚喜。



富蘭克林證券投顧更指出，在低利率、低通膨及溫和成長的經濟環境中，科技類股將持續擔綱多頭主流，因為數位化轉型代表著數兆美元的機會仍處於早期階段，且將會推動未來十年科技產業增長，相關投資主題包括人工智慧、雲端運算、新商務、數位支付、5G等市場潛力龐大。



就評價面來看，即使科技股價已出現一波漲勢，但目前科技類股預估本益比相較大盤的溢價幅度與長期均值相近，評價面仍合理。



在亞洲產業中，法人也相對看好亞洲科技產業。摩根太平洋科技基金產品經理張致寧表示，隨著美國大選結束，政治局勢漸趨明朗，以及多家藥廠疫苗已正式進入核准並逐漸開始使用，預期2021年全球經濟可望出現強勁反彈。伴隨亞洲經濟重啟，新型態消費商機蓬勃發展，亞洲企業獲利前景也跟著大躍進，尤其看好亞洲科技產業前景。



張致寧說，因疫情引發的居家辦公、消費與線上服務、遊戲等數位經濟運用和企業數位轉型，持續帶動科技需求發燒，5G與AI兩大新興技術和新科技產品上市題材持續發展，也讓先進半導體、記憶體及封裝製程需求不斷成長。



即使今年亞洲科技股EPS成長預估已上看39％，2021年仍可望繳出24.6％的雙位數佳績，在強勁獲利引擎支撐下，亞洲科技股可望多頭續航，並引領盤面。



絕大多數法人持續看多科技股，但因今年漲幅不少，法人也認為短線或有波動，但建議投資人以長線觀點布局，透過定期定額搭配逢回加碼的策略布局科技產業型基金，積極卡位創新商機。