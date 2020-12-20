企業獲利撐腰 美股明年仍有彈跳空間

市調機構FactSet預估，2021年S&P 500企業每股盈餘上看169.2美元，將較今年成長20％以上，也將是歷年新高。投信法人指出，美股近期迭創新高，儘管短線累計不小的漲幅，但是在企業獲利的基本面支撐下，明年仍有彈跳空間。

科技類股領漲下，美股三大指數不僅收復3月下旬疫情爆發以來的修正缺口，更進一步突破歷史新高，尤以那斯達克指數漲勢最為猛烈，累計今年來上漲近40％，僅次於大陸創業板指、中小板指，居全球漲幅前三大指數。

第一金全球大趨勢基金經理人葉菀婷認為，短線確實累計不小的漲幅，而且根據CNN Money編制的市場恐懼與貪婪指數顯示，來到90以上高位，修正風險增加。但是從基本面觀察，企業明年獲利成長潛力大，將支撐股市表現。

市場調研機構FactSet指出，受到疫情影響，S&P 500企業今年每股盈餘的預估值為139.2美元，遠低於年初預估的177.6美元，明年預估為169.2美元，年增率約21.5％。然而，隨著疫苗問市，有利經貿活動重回正軌，明年獲利預期具進一步上修的機會。

安本標準投信投資長彭炫通分析，仍然偏好風險性資產，但需要精挑細選。在經濟復甦的前提之下，即使短期內經濟無法回到疫情發生前，投資人還是可以對2021年的企業估值和獲利成長保持信心。以區域來說，除了美國之外，亞洲率先走出疫情陰霾，企業獲利前景更為明確，加上受惠於結構性成長因素，像是5G、自動駕駛、人工智慧和自動化等科技發展，值得留意。

日盛全球智能車基金協管經理人王亨指出，市場對明年景氣看法越趨樂觀，資金亦從科技類股持續擴散至疫情受害股中，目前美國持續大幅度寬鬆貨幣，加上美國國會也有望再次擴大寬鬆，對於美股維持多頭看法不變。