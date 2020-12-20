全球消費基金 錢進美企

全球許多新興消費趨勢龍頭產業都來自北美國家，帶動相關消費商機投資熱潮，投信法人指出，由於美國的新興消費大型企業，不論是電子商務、娛樂媒體、社群廣告等，除了公司創新的營運模式具有市場領頭羊地位外，也相當注重盈餘成長及現金流品質，讓相關美國企業成為市場資金聚焦之處，進而帶動股價揚升。

保德信全球消費商機基金經理人楊博翔指出，美國企業的創新能力在全球首屈一指，隨著疫情改變全球民眾的消費習慣，這些領導品牌也搶先一步拓展新興消費的新藍海，例如亞馬遜除了不斷獲取傳統市場份額，也同步搶攻線上零售市占率，近年更憑藉龐大會員及數據跨足線上影音、數位廣告與雲端服務市場。

楊博翔表示，這些企業看到新消費型態已成趨勢，以線上購物為例，疫情提高其取代實體零售的速度，且在這波數位化發展浪潮下，疫苗問世與否都不太可能扭轉此一趨勢，為了搶奪先機，美國大型業者包括亞馬遜與沃爾瑪等，開始發展自有物流業，透過提高配送速度，同時又讓價格更具優勢來擴大市佔率，預期將帶動整體線上消費市場新的發展趨勢。

若有意布局消費產業商機，不妨側重美國龍頭產業，一來能掌握美國龐大的本土消費力道，同時也可透過美國最具創新營運的電商平台，參與全球新消費商機的崛起，另外，有鑑於網路購物、付費串流媒體及社群平台正快速取代傳統娛樂消費模式，包括電子商務、娛樂新媒體、社群廣告等消費產業，亦為值得納入布局的標的。

台新智慧生活基金經理人蘇聖峰表示，美國經濟發展持續正向，聯準會會後公布12月經濟預期指出，鑒於美國快於預期的甦狀況，正向調整包括經濟增速、失業率等預測數據，以中位數來看，2020年GDP增速由-3.7％上修至-2.4％，2021～2022年均跟進上修，失業率部分，2020～2023年均同步下調，顯示就業情況改善，將帶動人民消費力進一步提升。

另一方面，預估明年上半年疫苗施打普及率將達七成以上，則疫情期間的超額儲蓄將在明年釋放，報復性消費可能出現，則新興消費產業後市深具爆發性成長力道。

群益美國新創亮點基金經理人徐煒庠表示，疫情改變大眾的生活習慣，但也促使多項科技創新產業加速發展，包括遠距辦公、遠距醫療、電子商務、影音串流、穿戴式裝置等，美國企業於上述趨勢中亦辦演重要角色，甚至是不少服務及產品都已應用至日常生活當中，新型態消費習慣和生活模式應不會因為疫情趨緩而改變，相關創新技術及消費需式的投資題材可多加留意。